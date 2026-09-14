    • 14 de septiembre de 2026 - 17:20

    Salud recuerda pautas clave para comer cerdo y los mitos falsos sobre el parásito

    Salud recuerda que el congelamiento, el ahumado y la salazón no eliminan el parásito de la triquinosis: la única garantía es la cocción total y comprar chacinados habilitados con rotulado oficial desde el 5° día de aparición de síntomas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud Pública de San Juan a través de Medicina Sanitaria, División Epidemiología y la Sección Zoonosis emitió una guía de prevención y pautas de consumo seguro para evitar cuadros de triquinosis asociados a la ingesta de carne porcina y derivados.

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    Desde la cartera sanitaria advirtieron que la salazón, el ahumado y el congelamiento no eliminan al parásito, derribando falsas creencias frecuentes en la manipulación casera o artesanal de chacinados.

    Claves de prevención y compra segura

    Canales formales: Comprar exclusivamente en comercios habilitados; descartar vendedores ambulantes o puestos sin trazabilidad.

    Control de rótulos: Verificar etiquetas de fabricación en chacinados, fiambres y embutidos.

    Cocción efectiva: El calor adecuado es el filtro definitivo para desactivar el agente parasitario en piezas de cerdo.

    Alerta clínica: síntomas y cuándo consultar

    Los signos de la enfermedad suelen manifestarse a partir del 5° día de ingesta contaminada, con un cuadro que incluye:

    • Fiebre
    • Dolores musculares severos
    • Hinchazón de párpados
    • Trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos, dolor abdominal)
    • Frente a estos síntomas, acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

    Contacto útil

    Área: División Epidemiología / Sección Zoonosis (Ministerio de Salud, 3° piso, Centro Cívico).

    Teléfonos: 4305516 / 4305517.

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