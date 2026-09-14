Salud recuerda pautas clave para comer cerdo y los mitos falsos sobre el parásito

Salud recuerda que el congelamiento, el ahumado y la salazón no eliminan el parásito de la triquinosis: la única garantía es la cocción total y comprar chacinados habilitados con rotulado oficial desde el 5° día de aparición de síntomas.

El Ministerio de Salud Pública de San Juan a través de Medicina Sanitaria, División Epidemiología y la Sección Zoonosis emitió una guía de prevención y pautas de consumo seguro para evitar cuadros de triquinosis asociados a la ingesta de carne porcina y derivados.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que la salazón, el ahumado y el congelamiento no eliminan al parásito, derribando falsas creencias frecuentes en la manipulación casera o artesanal de chacinados.

Claves de prevención y compra segura Canales formales: Comprar exclusivamente en comercios habilitados; descartar vendedores ambulantes o puestos sin trazabilidad.

Control de rótulos: Verificar etiquetas de fabricación en chacinados, fiambres y embutidos.

Cocción efectiva: El calor adecuado es el filtro definitivo para desactivar el agente parasitario en piezas de cerdo.