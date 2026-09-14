Salud recuerda pautas clave para comer cerdo y los mitos falsos sobre el parásito

El Ministerio de Salud Pública de San Juan a través de Medicina Sanitaria, División Epidemiología y la Sección Zoonosis emitió una guía de prevención y pautas de consumo seguro para evitar cuadros de triquinosis asociados a la ingesta de carne porcina y derivados.
Desde la cartera sanitaria advirtieron que la salazón, el ahumado y el congelamiento no eliminan al parásito, derribando falsas creencias frecuentes en la manipulación casera o artesanal de chacinados.
Claves de prevención y compra segura
Canales formales: Comprar exclusivamente en comercios habilitados; descartar vendedores ambulantes o puestos sin trazabilidad.
Control de rótulos: Verificar etiquetas de fabricación en chacinados, fiambres y embutidos.
Cocción efectiva: El calor adecuado es el filtro definitivo para desactivar el agente parasitario en piezas de cerdo.
Alerta clínica: síntomas y cuándo consultar
Los signos de la enfermedad suelen manifestarse a partir del 5° día de ingesta contaminada, con un cuadro que incluye:
- Fiebre
- Dolores musculares severos
- Hinchazón de párpados
- Trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos, dolor abdominal)
- Frente a estos síntomas, acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
Contacto útil
Área: División Epidemiología / Sección Zoonosis (Ministerio de Salud, 3° piso, Centro Cívico).
Teléfonos: 4305516 / 4305517.