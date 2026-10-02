Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: los polémicos posteos del agresor relacionados a infidelidad y deudas

La investigación por el femicidio seguido de suicidio de Fanny Edith Figueroa, de 58 años, ocurrido en el Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, sumó nuevos elementos en las últimas horas. Los investigadores reconstruyen las últimas horas de la pareja y analizan los posteos que Gustavo Daniel Maldonado, de 59 años, realizó en redes sociales antes de la tragedia.

Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: la autopsia confirmó cómo murió la pareja y reconstruyeron sus últimos minutos

Según confirmó el fiscal Iván Grassi, los resultados de las autopsias respaldaron la hipótesis que manejaba la investigación: Figueroa fue asesinada por Maldonado, quien posteriormente se quitó la vida.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que los últimos posteos de Maldonado corresponden al 21 de septiembre, mientras que esa misma jornada también aparece como la última conexión de Figueroa en WhatsApp. Por ese motivo, se estima que las muertes pudieron haber ocurrido durante la medianoche o madrugada del 22 de septiembre.

Maldonado solía publicar contenido relacionado con música y automóviles, pero algunas de sus últimas publicaciones hacen referencia a situaciones de pareja, presuntas infidelidades y cuestiones económicas. Estos contenidos son ahora analizados dentro de la investigación, aunque por el momento no fueron establecidos como las causas del femicidio.

El 21 de septiembre, alrededor de las 19.20, el hombre compartió una imagen que mostraba una supuesta conversación de pareja. En ella, un hombre propone: “¿Y si nos damos una oportunidad?”, mientras que la mujer responde: “Sí, tú me engañaste”.

Luego, en el intercambio, el hombre contesta: “Pero fui yo el que te encontró con otro”. La conversación continúa con una referencia a una llegada anticipada a un domicilio. La publicación, realizada con tono irónico, quedó bajo análisis de los investigadores como parte de la reconstrucción de las horas previas al crimen.

Ese mismo día también publicó una imagen relacionada con las tradicionales flores amarillas por el Día de la Primavera, aunque en este caso las flores aparecían asociadas de manera irónica con los camiones que transportan dinero hacia los cajeros automáticos.

La Justicia analiza el conjunto de publicaciones para determinar si alguna de ellas aporta información sobre el estado de la relación o sobre situaciones que pudieron haber ocurrido antes de las muertes. No obstante, se trata de elementos que forman parte de la investigación y no de conclusiones sobre el móvil del femicidio.

Cómo habría ocurrido el femicidio

De acuerdo con información a la que accedió DIARIO DE CUYO, la reconstrucción realizada por los investigadores sostiene que Maldonado habría atacado a Figueroa con un cuchillo y le habría provocado una herida mortal en el cuello.

Posteriormente, el hombre habría intentado quitarse la vida de distintas maneras. Esos intentos no habrían resultado efectivos y finalmente habría ingerido una sustancia tóxica que terminó provocándole la muerte.

Los resultados de las autopsias permitieron confirmar la hipótesis del femicidio seguido de suicidio y también aportaron nuevos elementos sobre el momento en que se produjeron ambos fallecimientos.

En un primer momento se estimaba que las muertes podían haber ocurrido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, los estudios forenses permitieron ampliar ese período y modificar la estimación inicial sobre la data de muerte.

Ahora, la investigación busca reconstruir con precisión las últimas horas de la pareja y determinar qué ocurrió desde las últimas comunicaciones y publicaciones del 21 de septiembre hasta el momento en que se produjeron las muertes.