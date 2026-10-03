Secuestraron dos motos adulteradas durante controles policiales en Sarmiento y Capital

La Policía de San Juan secuestró dos motocicletas que presentaban distintas irregularidades y adulteraciones durante operativos de prevención y fiscalización vehicular realizados en Sarmiento y Capital. En uno de los casos, el rodado era trasladado en una camioneta desde Mendoza y tenía documentación y numeraciones presuntamente adulteradas.

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El primer procedimiento se concretó en el puesto de control policial San Carlos, en el departamento Sarmiento , durante un operativo de ingreso a la provincia desde Mendoza.

Los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux , conducida por García, con domicilio en Las Heras, Mendoza. En la caja del vehículo trasladaba una motocicleta de alta cilindrada marca Bajaj .

Con la colaboración de personal de Sustracción de Automotores , los policías inspeccionaron el rodado y detectaron una serie de irregularidades. Según el informe policial, la moto tenía chapa patente apócrifa y adulteraciones visibles en los números de motor y cuadro , además de anomalías en la cédula de identificación.

Ante esta situación, y por disposición del Ayudante Fiscal de Abordaje Territorial , se ordenó el secuestro de la motocicleta y de la documentación.

Detectaron otra moto con la numeración limada

El segundo procedimiento se realizó en la intersección de avenida Rawson y Tierra del Fuego, donde los efectivos entrevistaron a Blanco, de 30 años y domiciliado en Rawson, quien circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc.

Durante el control se constató que el conductor no contaba con seguro obligatorio ni licencia de conducir. Además, el rodado presentaba distintas faltas reglamentarias, entre ellas la ausencia de espejos retrovisores y agarraderas, junto con una colocación incorrecta de la chapa patente.

Los efectivos labraron el correspondiente acta de infracción, con intervención del 2° Juzgado de Faltas. Sin embargo, durante la inspección posterior de la motocicleta detectaron una irregularidad de mayor gravedad: la numeración del motor se encontraba limada.

A partir de los procedimientos, las dos motocicletas quedaron secuestradas para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar el origen y las condiciones registrales de ambos rodados.