El mercado de motos volvió a superar las 80.000 unidades en septiembre y apunta a cerrar un año récord

El mercado argentino de motovehículos ratificó su excelente momento al superar nuevamente las 80.000 unidades patentadas en septiembre, consolidando un ritmo de crecimiento sostenido a lo largo de todo 2026.

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Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el último mes se registraron 80.113 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 35,1% en comparación con septiembre de 2025 y una suba del 7,1% frente a agosto.

El pulso del sector expone una dinámica muy superior a la del mercado automotor tradicional. Mientras los autos oscilaron durante gran parte del año entre los 41.000 y 47.000 patentamientos mensuales —rozando recién las 50.000 unidades en septiembre—, las motos se instalaron firmemente alrededor del umbral de las 80.000 unidades.

La progresión anual refleja una meseta muy elevada: tras arrancar con 68.383 unidades en enero y 70.799 en febrero, el volumen escaló a 79.115 en marzo y rozó los máximos con 80.737 en abril.

De esta manera, en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 ya se patentaron 668.077 motovehículos, marcando un salto del 40,7% frente a las 474.836 unidades del mismo período de 2025. El volumen continúa traccionado principalmente por las motocicletas de baja cilindrada —con las clásicas unidades de 110 cm3 como motor indiscutido de la movilidad urbana y laboral—, mientras que scooters, cuatriciclos y triciclos conservan una participación minoritaria.

Honda lidera el ranking y arde la pelea por los escoltas

En el plano de las marcas, Honda se mantuvo en lo más alto del podio con 16.498 patentamientos en septiembre, revalidando su dominio absoluto en el mercado local.

Detrás se consolidó uno de los movimientos más atractivos del mes: Motomel trepó al segundo lugar con 9.848 unidades, desplazando por escaso margen a Gilera, que quedó tercera con 9.670. Ambas terminales protagonizan una puja cambiante mes a mes por el segundo puesto.

El top cinco se completa con Keller en la cuarta posición (7.102 unidades), ratificando el protagonismo sostenido que supo alcanzar a mitad de año, y Corven en el quinto puesto (6.952 operaciones), que superó por poco a Zanella (6.770).