Crisis y consumo: por la brecha de precios, la carne aviar aventajó por primera vez a la vacuna

Por primera vez en la historia económica del país, el consumo anual de carne aviar superó al de la vacuna, alcanzando los 47 kilos por habitante frente a los 46,7 kilos de la carne bovina.

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En un hecho inédito para la historia económica y de consumo de la Argentina, la carne aviar aventajó a la bovina en el balance anual. Así lo detalló el último informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que confirma un cambio estructural en los hábitos alimentarios del país.

Las estadísticas oficiales precisaron que, en el período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo de carne aviar trepó a los 47 kilos por habitante, logrando superar por un estrecho pero altamente simbólico margen a la carne vacuna, que cerró el mismo ciclo anual en 46,7 kilos.

Un cambio de paradigma impulsado por el bolsillo La noticia no tomó por sorpresa a los analistas del sector agroindustrial. La industria avícola venía anticipando esta transformación desde fines de 2024, traccionada tanto por la competitividad de sus precios relativos como por las profundas modificaciones en las conductas de compra de los hogares frente al contexto económico.

Con este cierre de ciclo, el pollo deja de ser considerado un mero sustituto de emergencia para consolidarse formalmente como el nuevo protagonista de la mesa familiar en la Argentina.