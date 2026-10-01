"Formador de Formadores", la propuesta que nació en San Juan para capacitar mano de obra de cara al boom minero

Desde que se comenzó a hablar del “boom minero” en San Juan distintos sectores hicieron hincapié en la necesidad de contar con mano de obra calificada y la falta de la misma en la provincia. Los oficios quedaron así en la mira, ya que serán de gran demanda en los proyectos mineros, pero los requerimientos exigen formación que no todos los trabadores tienen. Ante ese escenario, desde la Dirección de Empleo y Formación dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación tomaron el guante y lanzaron el programa “Formador de Formadores” .

Menos asado, más pollo y vuelta al puchero: el desplome del consumo de carne que ya se siente en San Juan

Así lo confirmó la titular del área, Luciana Cuk, en contacto con DIARIO DE CUYO. “Hemos lanzado el programa Formador de Formadores en soldadura, pero la metodología la aplicaremos a todos los oficios” , sostuvo la funcionaria. La intención es que la formación les permita a los asistentes contar con la certificación que piden los proyectos mineros, apuntando a fortalecer la mano de obra local, tanto de los departamentos mineros como del resto de la provincia.

La metodología elegida es más que interesante. La primera parte consiste en la confección de un manual formativo elaborado por especialistas en la materia, que buscará equiparar y nivelar los conocimientos, desde lo más básico a lo más complejo de cada oficio. Posteriormente se convocará a trabajadores del área, quienes luego de pasar por una instancia de evaluación serán seleccionados y formados en base a este manual.

“Lo que buscamos es que todos tengan el mismo conocimiento y procedimiento de enseñanza, para que luego ellos puedan replicar los conocimientos de acuerdo a los estándares nacionales que requiere la certificación vinculada a la minería”, detalló.

La primera prueba piloto ya está en proceso. Para ello, se eligió a la soldadura como el primer oficio. Se convocaron a unos 60 soldadores de toda la provincia y tras algunas entrevistas se eligieron 25, que son los que se están formando en base al manual para que, luego, sean ellos los que compartan la información a personas que se quieran iniciar en la actividad con distintos cursos y talleres.

Conforme a lo detallado por Cuk, la primera tanda comenzó la formación hace aproximadamente un mes y continuarán con la capacitación hasta diciembre. Sin embargo, varios de los soldadores que están en la capacitación ya pueden ir compartiendo sus conocimientos. Incluso a modo de ejemplo la funcionaria detalló que una de esas capacitaciones se brindará en Rawson, orientada a soldadura para mujeres. Otro de los asistentes a la formación pasa los departamentos alejados, por lo que se compartirán esos conocimientos también fuera del Gram San Juan.

La intención del área es poder llegar a todos los sanjuaninos, tengan o no experiencia en el oficio, con un objetivo claro: nivelar y equiparar los conocimientos, sumando puntos vinculados a la actividad minera para llegar al nivel que los proyectos solicitan a la hora de contratar personal.

“La minería requerirá unos 1.500 soldadores, unos 300 por año, y no tenemos ese cupo en la provincia. Queremos desarrollar la mano de obra local y estamos formando docentes para que repliquen y tengamos alumnos formándose de manera continua, con un cuerpo docente que se forma también de manera continua. De acá a fin de año queremos tener 300 alumnos con un alto nivel”, reflexionó Cuk.

Así, iniciando con soldadura, la intención del área es replicar la misma metodología de trabajo en distintos oficios, como electricidad por mencionar un ejemplo. Al respecto, la titular del organismo aseguró que al mantener una comunicación fluida con los directores corporativos de los distintos proyectos mineros pueden conocer de primera mano cuáles son las necesidades en torno a la mano de obra y en base a ello ir cubriendo con capacitaciones las necesidades que la industria presenta.

Para información sobre las próximas capacitaciones y todas las novedades que está ejecutando la Dirección de Empleo y Formación los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @lucianacuk.sj