Ventas de autos 0 km: septiembre cerró con casi 50.000 patentamientos y fue el segundo mejor mes del año

El mercado automotor argentino cerró septiembre con 49.814 patentamientos de vehículos 0 km , una cifra que superó las expectativas que había para el mes y convirtió al período en el segundo mejor del año , detrás de enero. El dato fue informado este miércoles por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

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El resultado representa una suba del 10,7% respecto de agosto , cuando se habían registrado menos unidades. El desempeño de septiembre estuvo marcado además por un fuerte cierre: cerca de 6.000 vehículos fueron patentados durante la última jornada de actividad en los registros.

A pesar de la mejora mensual, el mercado todavía se encuentra por debajo de los niveles del año pasado. En la comparación interanual, los 49.814 patentamientos de septiembre implican una caída del 11,4% frente a las 56.241 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

El dato de septiembre también permitió modificar la tendencia negativa que se había profundizado durante los meses anteriores. Desde abril, la diferencia interanual del acumulado se había ampliado de manera consecutiva hasta alcanzar el 13,3% en agosto .

Con el resultado de septiembre, esa brecha se redujo al 13% , una señal de recuperación para un sector que atravesó meses de menor actividad durante la segunda mitad de 2025.

El desempeño adquiere relevancia porque septiembre de 2025 había sido particularmente positivo para las concesionarias. Luego, el mercado sufrió una fuerte contracción durante octubre y noviembre, en un contexto de mayor incertidumbre política, movimientos del dólar y aumento de las tasas de interés.

Toyota volvió a quedar al frente

Entre las marcas, Toyota volvió a liderar el ranking de patentamientos con 7.820 unidades. La automotriz japonesa fue seguida por Fiat, que alcanzó 5.447 vehículos, y Volkswagen, con 5.321.

El cuarto lugar correspondió a Ford, con 4.997 unidades, mientras que Chevrolet completó los primeros cinco puestos con 4.069.

El ranking de las diez marcas más vendidas durante septiembre se completó con Renault (3.629), Peugeot (2.433), Citroën (1.597), BYD (1.584) y Nissan (1.185).

Los modelos más vendidos

Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse en la primera posición con 3.036 unidades patentadas. La siguió la Ford Ranger, con 2.221, en un ranking dominado por las pickups.

El tercer puesto fue para la Ford Territory, que registró 1.975 patentamientos y se convirtió además en el SUV y vehículo importado más vendido del mes. Muy cerca quedó la Volkswagen Amarok, con 1.970 unidades.

El quinto lugar fue para el Fiat Cronos, con 1.702 patentamientos, seguido por el Toyota Yaris Cross, que alcanzó 1.549.

Más atrás quedaron el Peugeot 208 (1.181), el Toyota Corolla Cross (1.133), el Volkswagen Tera (1.120) y el Chevrolet Onix (1.106).

BYD lideró entre los eléctricos

El crecimiento de los vehículos electrificados también quedó reflejado en las cifras de septiembre. Entre los autos eléctricos importados, BYD volvió a ocupar el primer lugar con 565 unidades, seguida por JMEV con 65, Baic con 64, Arcofox con 58 y Chevrolet con 56.

En cuanto a los modelos eléctricos, el BYD Dolphin Mini fue el más vendido con 495 unidades. Luego aparecieron el BYD Yuan Pro, con 70, el JMEV Easy, con 65, el Baic EU5, con 64, y el Chevrolet Spark, con 56.

En los híbridos, Toyota encabezó las ventas de la categoría con 1.703 unidades, seguida por Ford, con 1.079, y BYD, con 1.019.

Por modelos, la Ford Territory híbrida fue la más patentada con 1.072 unidades. Detrás quedaron el Toyota Corolla Cross, con 734; el Toyota Yaris Cross, con 673; el Baic BJ30, con 599; y el Chery Tiggo 7, con 588.