Una provincia anunció que les pagará un bono de $2.400.000 a sus empleados estatales

El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los empleados estatales, que será abonado en tres cuotas de $800.000 entre octubre y diciembre. El gobernador Elías Suárez informó que la medida fue acordada en el marco de la mesa de diálogo que mantiene la administración provincial con los representantes gremiales.

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El cronograma comenzará el viernes 9 de octubre, cuando se pagará la primera cuota. La segunda será depositada el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera llegará el jueves 10 de diciembre.

Suárez explicó que el esquema fue definido a partir de las conversaciones mantenidas con los sindicatos y señaló que el objetivo es otorgar previsibilidad a los trabajadores de cara a los últimos meses del año.

El bono extraordinario se sumará a los haberes habituales de los empleados públicos. Según precisó el gobernador, los salarios continuarán abonándose normalmente y también está previsto el pago del medio aguinaldo el martes 22 de diciembre.

Suárez remarcó además que el aguinaldo será abonado sin descuentos. De esta manera, el bono extraordinario no reemplazará ninguno de los pagos habituales que reciben los trabajadores estatales.

El mandatario provincial defendió la decisión y sostuvo que el refuerzo representa una ayuda para los trabajadores y permite anticipar los ingresos que tendrán durante el cierre del año.

También habrá bonos para beneficiarios de programas sociales

El Gobierno santiagueño extendió el esquema de refuerzos a otros sectores. Los beneficiarios de tarjetas sociales recibirán un bono de $300.000, dividido en tres cuotas de $100.000.

Para las personas que cuentan con tarjetas destinadas a celíacos, el refuerzo será de $165.000, distribuido en tres pagos de $55.000. Además, quienes reciben planes sociales de emergencia cobrarán un bono de $330.000, que se abonará en tres cuotas de $110.000.

El gobernador sostuvo que la decisión busca alcanzar también a los sectores que reciben asistencia estatal y planteó que se trata de una herramienta de acompañamiento frente a la situación económica.

Qué dijeron los gremios sobre el acuerdo

El anuncio fue respaldado por dirigentes sindicales de Santiago del Estero. José Gómez, referente de la CGT, destacó el funcionamiento de la mesa de diálogo con la administración provincial y valoró que el Gobierno haya cumplido con los compromisos asumidos.

En la misma línea se expresó Gerardo Montenegro, titular de UPCN, quien consideró que el bono constituye una ayuda para las familias de los trabajadores y destacó el esfuerzo realizado por la provincia para concretar el pago extraordinario.

Los dirigentes sindicales también remarcaron que el acuerdo fue alcanzado a través de las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo provincial y señalaron como positivo el cumplimiento de los compromisos anunciados.