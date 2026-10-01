Octubre arranca con viento y nubosidad: este es el pronóstico del tiempo en San Juan

El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con una máxima de 23°C y viento del sur durante la mañana.

El tiempo en San Juan tendrá este jueves 1 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, el viento y temperaturas moderadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se moverá entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima, sin probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 12°C. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, por lo que las primeras horas del día tendrán un perfil fresco y ventoso.

El panorama comenzará a modificarse hacia la tarde. El SMN prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura que llegará a los 23°C, mientras que el viento rotará al sector norte y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 20°C. El viento será más leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y tendrá dirección predominante del sudeste.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.