Desigualdad en cifras: el 10% más rico de la población gana 13 veces más que el sector con menos recursos

Pese a registrar una leve baja en la distribución de los ingresos durante el segundo trimestre del año, la brecha económica entre los extremos continúa siendo profunda. Según los últimos datos difundidos por el Indec, el 10% más rico de la población gana 13 veces más que el sector con menores recursos, un indicador que se conoció en paralelo al informe sobre el incremento de la pobreza en el país.

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El análisis surge del relevamiento de la Evolución de la distribución del ingreso (EPH) que abarca a los aglomerados urbanos del país, reflejando cómo se concentra el dinero en los hogares argentinos.

Para medir el nivel de desigualdad, la estadística oficial utiliza el coeficiente de Gini, una escala que va del cero (igualdad absoluta) al uno (máxima concentración).

Segundo trimestre de 2026: El índice se ubicó en 0,428.

Comparativa: El registro muestra un retroceso (mejora) frente al 0,442 marcado en el arranque de 2026, aunque se mantuvo por encima del 0,424 registrado en el mismo período de 2025.

Masa total de ingresos y radiografía por sectores

El total de ingresos de la población de referencia alcanzó los $20.763.699 millones, lo que representa una suba nominal interanual del 29,3%. El informe contempla a 30,2 millones de personas en los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.

Del total analizado, 18,807 millones de personas (equivalentes al 62,4% de la población) percibieron algún tipo de ingreso, registrando un promedio general de $1.094.136 entre quienes tuvieron entradas de dinero. Al desagregar por estratos dentro de este universo:

Deciles 1 a 4 (sectores más bajos): El promedio fue de $382.621.

Deciles 5 a 8 (sectores medios): El promedio alcanzó los $1.033.047.

Deciles 9 y 10 (sectores más altos): El promedio se elevó a $2.641.394.

La distancia entre los extremos y el peso de los ingresos laborales

La radiografía económica per cápita familiar expone una disparidad marcada en los extremos de la pirámide social:

El sector más vulnerable: El primer decil (el 10% con menores ingresos) reunió apenas el 1,8% del ingreso total, con un ingreso medio de $124.142 por persona.

El sector de mayores ingresos: El décimo decil concentró el 32,3% de los ingresos totales, registrando un ingreso medio de $2.221.170 y una mediana de $1.800.000.

Al contrastar las medianas de ambos extremos ($1.800.000 frente a los sectores más bajos), la brecha se estanca en 13 veces, sosteniendo exactamente el mismo nivel que se observaba un año atrás. En tanto, el ingreso per cápita familiar promedio de toda la población se ubicó en $688.496, mientras que la mediana general alcanzó los $500.000.

Por otra parte, la estructura de los recursos mostró que los ingresos laborales explicaron el 78,1% de los ingresos totales de los hogares, mientras que el 21,9% restante correspondió a ingresos no laborales (jubilaciones, pensiones, alquileres, cuotas alimentarias, subsidios y asistencia estatal).

No obstante, esta composición cambia de forma drástica según el sector social: en los hogares del primer decil, los recursos no laborales representaron el 67,3% del total (evidenciando la dependencia de la asistencia y las jubilaciones); en contraste, en el décimo decil, los ingresos no laborales cayeron al 13,4%, quedando los ingresos laborales como el motor absoluto con el 86,6%.