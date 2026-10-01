Efecto Ganancias y comercio exterior: ARCA reportó ingresos por $21,3 billones y una suba real interanual

La recaudación tributaria nacional consolidó una suba real del 3,7% interanual durante septiembre, impulsada principalmente por el notable desempeño de los gravámenes vinculados al comercio exterior y a las ganancias. Este incremento se da a pesar de la persistente caída que continúa experimentando el consumo masivo en el mercado interno.

El mercado de motos volvió a superar las 80.000 unidades en septiembre y apunta a cerrar un año récord

ARCA volvió a prorrogar Ganancias y extendió el plazo hasta octubre

Bajo la estimación de una inflación mensual del 1,9% para el noveno mes del año, el comportamiento de los distintos tributos fiscales deja en evidencia un escenario de marcadas asimetrías en la actividad económica general.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reportó que los ingresos públicos alcanzaron los $21,3 billones de pesos en septiembre de 2026. La cifra representa un quiebre en la tendencia reciente al registrar una mejora en términos reales frente a igual período del año anterior.

Sin embargo, desde el plano oficial la cautela es la tónica dominante: el consumo interno sigue golpeado. Muestra de ello es que el IVA encadenó su undécimo mes consecutivo en terreno negativo al ajustarse por inflación, reflejando la retracción en las compras minoristas. La recaudación neta por este concepto se ubicó en $6,9 billones de pesos, lo que significa una suba nominal del 26,1%, un porcentaje que queda sustancialmente por debajo de la inflación interanual y consolida casi un año entero de contracción real.

El gran sostén de los ingresos fiscales provino del Impuesto a las Ganancias, que aportó $4,7 billones de pesos, registrando un avance nominal del 63,3% interanual.

Desde el organismo recaudador aclararon que este repunte técnico responde de forma directa a las modificaciones en el calendario de vencimientos dispuestas este año. A diferencia de 2025 —cuando los pagos clave se concentraron entre junio y agosto—, el esquema se vio alterado por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal:

En julio de 2026 impactó el saldo de la declaración jurada de personas humanas.

En septiembre ingresó el primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

El vencimiento de las presentaciones del Régimen Simplificado de Ganancias fue prorrogado para el próximo 13 de octubre de 2026.