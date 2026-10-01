Freno en la construcción: el empleo cayó 1,1% en julio, cuyo lideró la retracción regional

El empleo registrado en la industria de la construcción experimentó una caída del 1,1% en julio y se ubicó en 352.511 puestos de trabajo, lo que representa una reducción de aproximadamente 4.000 empleos formales en comparación con junio. Con este retroceso, la actividad profundizó la pérdida de dinamismo de los últimos meses y revirtió parte de la evolución favorable del inicio del año.

Cayó la "inversión real" en la Argentina: bajó 5,4% y ya suma 10 meses consecutivos en retroceso

Los datos se desprenden de un informe difundido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), que detalla que el nivel de ocupación quedó un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese mes (calculado desde 2011, exceptuando el bienio 2020-2021).

La contracción también se hizo notar en la comparación frente al mismo mes del año pasado: tras quince meses consecutivos con variaciones positivas, la cantidad de trabajadores registrados quedó 1% por debajo de julio de 2025. De todos modos, el balance de los primeros siete meses de 2026 se mantiene en terreno positivo, con un crecimiento acumulado del 0,7%.

El impacto negativo fue generalizado a nivel territorial, ya que apenas cinco jurisdicciones registraron aumentos mensuales en julio.

El impacto regional: Por regiones, Cuyo presentó la contracción más fuerte, con una caída del 2,6% mensual. En el otro extremo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Noroeste Argentino (NOA) mostraron los descensos más moderados, ambos del 0,7%.

A nivel provincial: Formosa registró el mejor desempeño relativo con un incremento del 3,7%, mientras que Tierra del Fuego sufrió la mayor retracción (-11,1%). En la medición interanual, Neuquén y Río Negro encabezaron los avances (21,9% y 15,7%), en contraste con las fuertes caídas de Catamarca (-30,1%) y Corrientes (-28,6%).

El freno según el Indec y el consumo de insumos

El panorama sectorial va en sintonía con las cifras oficiales del Indec, que señalaron para julio una caída del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% interanual. Pese a este freno, el acumulado enero-julio conserva una mejora del 1,7%.

Por su parte, el consumo aparente de insumos mostró un comportamiento fuertemente dispar:

Los que subieron: Se destacó el rubro "resto de los insumos" (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano) con un salto del 22,8%, seguido por los artículos sanitarios de cerámica (7%).

Los que cayeron: El asfalto encabezó los retrocesos con un derrumbe del 23,1%, seguido por el yeso (-21,2%), los ladrillos huecos (-12,9%), las cales (-9,8%), el hormigón elaborado (-9,5%) y el cemento portland (uno de los insumos de mayor peso), que retrocedió un 8,1%.