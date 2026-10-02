Bomberos controlaron un incendio de parrales cerca del Club Estudiantil antes de que avanzara el viento Zonda

El fuego se inició pasado el mediodía en inmediaciones de calle Lencinas y el lateral de Circunvalación. Vecinos aseguraron haber visto a una persona escapar del lugar.

Un incendio de parrales generó preocupación este viernes pasado el mediodía en inmediaciones del Club Estudiantil, ubicado en la zona de calle Lencinas y el lateral de Circunvalación. Las llamas se desarrollaron muy cerca de viviendas, por lo que los vecinos temieron que el fuego pudiera avanzar hacia las casas.

Según relataron vecinos de la zona, una persona habría iniciado el fuego y escapó del lugar luego de que el casero del predio le gritara al advertir lo que estaba ocurriendo. Esta versión deberá ser determinada por las autoridades que intervengan en el hecho.

Ante la rápida propagación de las llamas entre los parrales, personal de Bomberos trabajó en el lugar y logró controlar el incendio antes de que la situación pudiera complicarse. La intervención se produjo además en un momento de especial preocupación por las condiciones meteorológicas previstas para San Juan.

El principal temor estaba relacionado con la llegada de las ráfagas de viento Zonda, que podían favorecer una rápida propagación del fuego hacia sectores cercanos. Por eso, el trabajo de los bomberos permitió contener las llamas antes de que el viento pudiera generar un escenario de mayor riesgo.

La cercanía con las viviendas fue uno de los puntos que más preocupación generó entre los vecinos. Varias casas lindan directamente con el sector de parrales afectado, por lo que un avance del incendio podía haber provocado daños de mayor consideración.