Incendio en Constitución: controlaron el fuego y trasladaron a un herido por inhalación de humo

El fuego se desató este jueves por la mañana en uno de los sectores de la terminal ferroviaria. Trenes Argentinos activó un operativo para desalojar el lugar.

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Un incendio se registró este jueves por la mañana en la estación Constitución, en Buenos Aires, y obligó a evacuar a los pasajeros que se encontraban dentro de la terminal. Personal de Trenes Argentinos intervino para organizar el desalojo mientras varias dotaciones de bomberos trabajaban para controlar las llamas.

De acuerdo con la información difundida durante las primeras horas del operativo, el fuego se habría iniciado en el sector de una escalera mecánica de la estación. La presencia de humo y las llamas generaron preocupación entre las personas que aguardaban para abordar las formaciones.

Ante la emergencia, el personal de Trenes Argentinos procedió a evacuar la estación y trabajó para mantener la calma entre los pasajeros mientras se desplegaba el operativo de seguridad.

Bomberos se dirigieron al lugar para combatir el incendio y determinar el alcance del siniestro. Por el momento, no se informaron víctimas ni se precisó la magnitud de los daños ocasionados por el fuego.

La situación generó un importante despliegue dentro de una de las principales terminales ferroviarias de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo continuaba durante la mañana mientras los bomberos trabajaban para controlar completamente el incendio.