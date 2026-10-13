San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo: Iglesia fue el destino preferido

San Juan cerró el fin de semana largo con una ocupación hotelera del 65% entre viernes, sábado y domingo, según el balance que adelantó este martes el subsecretario de Turismo de la provincia, Juan Castañares , en diálogo con Radio Sarmiento . Durante el resto de la semana, favorecida por distintos eventos, la ocupación promedió el 62% .

Castañares destacó que la provincia se sumó a la tendencia nacional del turismo de cercanía . Buenos Aires sigue siendo el principal mercado emisor , seguido por Córdoba , y en tercer lugar apareció Mendoza , algo que ya había ocurrido en fines de semana largos anteriores y que rompe el esquema tradicional, en el que solían liderar Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Para el funcionario, el crecimiento mendocino se explica por la cercanía y por el costo de viajar a destinos más lejanos en un contexto de crisis. También lo vinculó con el trabajo de promoción del destino que la provincia viene haciendo en Mendoza.

Castañares explicó que la ciudad capital suele funcionar como punto de partida , donde el turista pasa la primera noche antes de recorrer los departamentos. Pero, agregó, hoy también se consolida por la generación de eventos , que aprovechan su infraestructura.

Durante el feriado hubo dos citas importantes: el congreso de farmacéuticos, que desde el jueves hasta el sábado trajo a unas 600 personas que se alojaron en la ciudad, y el encuentro de mototurismo, que reunió a más de 1.800 motociclistas. Si bien después se distribuyeron por distintos destinos, tuvieron su base en la capital. El funcionario señaló que ese tipo de actividades ayudó a sostener el 59% de ocupación en el Gran San Juan, un número similar o incluso mejor al de otras semanas.

Conectividad: se viene un encuentro clave con aerolíneas

En la entrevista, Castañares también habló de la conectividad aérea, un objetivo que la provincia persigue desde hace tiempo junto con la mejora de la conectividad terrestre y digital. El vuelo de JetSmart comienza el 19 de noviembre, y la provincia sigue trabajando para sumar más rutas, tanto cortas como largas.

Los días 26 y 27 de octubre se hará en San Juan un encuentro con directivos de distintas compañías aéreas, con más de ocho empresas confirmadas. La idea es que estos ejecutivos también se reúnan con los gerentes de las compañías mineras y con el sector productivo, de modo de conectar el desarrollo minero con la demanda de vuelos. Castañares contó que, en la Feria Internacional de Turismo, varias aerolíneas mostraron interés en reunirse con las autoridades provinciales, y que la minería es una de las razones que despiertan ese interés. Recordó que fue justamente ese factor el que acercó a JetSmart, tras un año y medio de conversaciones.

Sobre la posibilidad de vuelos a Chile, aclaró que no hay nada concreto y que son solo conversaciones. En cuanto al aeropuerto, aseguró que tiene la infraestructura necesaria (incluidas las mangas) para operar vuelos internacionales, aunque hoy no lo haga con esa categoría. Y descartó anticipar fechas: dijo que son procesos largos y que espera que la reunión de octubre deje resultados para que San Juan esté mejor conectado.