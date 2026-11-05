WhatsApp Web dejó de ser una simple ventana secundaria de espejo para convertirse en una herramienta de productividad central.

WhatsApp Web se renueva: la personalización de chats y la llegada de funciones clave desde el navegador

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El uso cotidiano de las aplicaciones de mensajería ha migrado con fuerza hacia los escritorios y portátiles. Para millones de personas que trabajan frente a una pantalla o prefieren la comodidad de un teclado físico, WhatsApp Web dejó de ser una simple ventana secundaria de espejo para convertirse en una herramienta de productividad central. En respuesta a esta demanda, Meta ha implementado importantes actualizaciones orientadas a dotar a la versión de escritorio de mayor autonomía, estética y flexibilidad.

Adiós a la monotonía: personalización total de cada chat Una de las demandas más históricas de los usuarios era la posibilidad de gestionar la estética de las conversaciones sin depender estrictamente del teléfono móvil. Las últimas fases de desarrollo y despliegue en la plataforma web introducen una de las funciones más esperadas: la personalización independiente de cada chat.

Hasta ahora, la interfaz del navegador ofrecía un fondo de pantalla general y un esquema de colores uniforme (el clásico modo claro u oscuro). Con esta novedad, los usuarios pueden configurar de forma exclusiva:

Colores propios en las burbujas de mensajes para diferenciar visualmente una conversación de otra.

Fondos de pantalla específicos adaptados a la temática de cada chat (por ejemplo, un diseño sobrio para los grupos laborales y uno más distendido para las charlas con amigos). Este cambio no responde meramente a una cuestión estética, sino fundamentalmente funcional. En entornos donde se manejan decenas de chats simultáneos desde la computadora, poder identificar de un rápido vistazo las conversaciones prioritarias reduce drásticamente el margen de error y agiliza la comunicación diaria. Cabe destacar que estos ajustes visuales operan de forma local, lo que significa que el cambio estético es exclusivo para quien lo configura sin alterar la vista del otro participante.

Expansión de llamadas grupales y optimización en navegadores A la par de la personalización visual, la experiencia multimedia en navegadores ha dado un salto cualitativo. La integración completa de llamadas de voz y videollamadas nativas desde la versión web —reforzada con la posibilidad de unirse a enlaces de encuentros grupales de manera directa sin instalar complementos pesados— posiciona a la plataforma a la altura de soluciones corporativas de videoconferencia.