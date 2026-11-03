Ciberestafas en compras online: recomendaciones clave para proteger las transacciones digitales

Ante la proliferación de eventos de venta masiva por internet y de cara a las jornadas de descuentos de fin de año, los intentos de estafas virtuales registran un incremento sustancial en el país. Frente a este panorama, especialistas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Belgrano (UB) difundieron un listado de recomendaciones esenciales para evitar caer en trampas digitales y resguardar la información bancaria.

Los datos oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) confirman una tendencia al alza en denuncias por fraudes virtuales. Entre las metodologías más frecuentes se destacan el phishing (captura de claves a través de correos o mensajes engañosos), los anuncios falsos y la creación de páginas web que imitan a las tiendas oficiales mediante técnicas de ingeniería social.

Asimismo, relevamientos de la firma de ciberseguridad Cloud Legion dieron cuenta del alcance de la problemática en la región, registrando miles de millones de intentos de ciberataques y un salto en la proliferación de dominios clonados diseñados para la suplantación de identidad durante las fechas de alta demanda comercial.

Para reducir los riesgos al momento de operar en plataformas de comercio electrónico, los expertos de la UB sugieren aplicar las siguientes medidas preventivas:

Verificación exhaustiva de dominios: Comprobar que la dirección web comience con el protocolo de seguridad https:// y revisar con atención el nombre de la URL en la barra del navegador para detectar alteraciones sutiles (como el reemplazo de letras por números o caracteres adicionales).

Navegación directa: Evitar ingresar a tiendas o promociones a través de enlaces recibidos por WhatsApp, redes sociales, correo electrónico o SMS. La recomendación es tipear manualmente la dirección web oficial de la marca en el navegador.

Autenticación reforzada (2FA): Activar el segundo factor de autenticación en cuentas de correo, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales para impedir accesos no autorizados en caso de sufrir la vulneración de las contraseñas.

Métodos de pago protegidos: Dar prioridad al uso de tarjetas de crédito o plataformas de cobro que cuenten con políticas de protección al comprador. Se sugiere no realizar transferencias bancarias directas a cuentas particulares de desconocidos.

Conexión y dispositivos seguros: Realizar las operaciones únicamente desde dispositivos de uso personal y conectados a redes Wi-Fi privadas con contraseña. Se debe evitar la compra o carga de datos financieros desde conexiones Wi-Fi públicas o abiertas, donde las credenciales pueden ser interceptadas por terceros.