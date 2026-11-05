WhatsApp: la app ya permite programar mensajes hasta 14 días antes

WhatsApp está incorporando una función que promete cambiar la manera de comunicarse a través de la aplicación. La herramienta permite preparar mensajes con anticipación y elegir el día y la hora exactos en que serán enviados automáticamente.

WhatsApp Web se renueva: la personalización de chats y la llegada de funciones clave desde el navegador

La novedad puede resultar especialmente útil para organizar recordatorios, enviar saludos de cumpleaños, coordinar actividades laborales o evitar comunicaciones fuera de los horarios habituales.

La programación de mensajes ya comenzó a funcionar en las versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone, aunque su implementación es progresiva y todavía no está disponible para todos los usuarios.

El procedimiento es sencillo y se realiza directamente desde cualquier conversación, sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Una vez completado el procedimiento, el contenido quedará pendiente hasta el horario seleccionado.

Los usuarios también podrán consultar los mensajes programados desde un apartado especial dentro de la información de cada conversación y eliminarlos antes de su envío.

Los mensajes se enviarán aunque el celular esté apagado

Una de las características más llamativas es que el envío no dependerá de que el teléfono esté conectado a internet en el momento elegido.

Según el funcionamiento observado en las versiones de prueba, el mensaje podrá enviarse aunque el celular del remitente esté apagado, sin batería o sin conexión, porque la programación se gestiona mediante la infraestructura de WhatsApp.

Esto permitirá dejar preparadas comunicaciones sin necesidad de tener abierta la aplicación cuando llegue el horario establecido.

Cuántos días antes se puede programar un mensaje

WhatsApp estableció dos límites para esta nueva herramienta:

Tiempo mínimo: 10 minutos de anticipación.

Tiempo máximo: 14 días antes del envío.

Dentro de ese período, el usuario podrá revisar y cancelar los mensajes pendientes. Si necesita cambiar un texto, podrá eliminar la programación y crear una nueva.

La herramienta también será compatible con fotografías, videos y enlaces.

En esta etapa de prueba, solamente se admite una fotografía o un video por cada envío programado.

¿También se pueden programar mensajes en grupos?

Sí. La función estará disponible tanto en conversaciones individuales como grupales. Sin embargo, existe una particularidad: los mensajes programados en grupos estarán dirigidos a quienes integraban la conversación cuando se realizó la programación.

Por lo tanto, una persona que se incorpore posteriormente al grupo no recibirá ese mensaje programado.

Por qué todavía no aparece la función en todos los celulares

Aunque la herramienta ya comenzó a utilizarse, Meta todavía no la habilitó de manera general para todos los usuarios de WhatsApp. Las primeras pruebas se realizan en Android, mediante la versión beta 2.26.40.7, y en iPhone, con la versión beta 26.42.10.19.

La activación depende de cada cuenta, por lo que tener la aplicación actualizada o participar del programa beta no garantiza que la opción aparezca inmediatamente. Para comprobar si está disponible, alcanza con escribir un mensaje y mantener presionado el botón de envío. Si no aparece el selector de fecha y hora, significa que la función todavía no está habilitada para esa cuenta.

Cuándo estará disponible para todos

WhatsApp todavía no anunció una fecha oficial para el lanzamiento general de los mensajes programados. La compañía continúa con las pruebas y se espera que la disponibilidad se amplíe progresivamente, aunque el funcionamiento definitivo podría incorporar modificaciones.

Mientras tanto, quienes ya tienen acceso pueden utilizar la función sin recurrir a aplicaciones de terceros, manteniendo la protección mediante cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp.