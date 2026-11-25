La plataforma de streaming anunció que dejará de admitir temas generados por IA a partir del 9 de diciembre. Según la compañía, el 96% de estas pistas registra cero reproducciones y el 34% de los archivos subidos en los últimos meses correspondía a producciones artificiales

El avance de la inteligencia artificial en la industria musical llevó a una de las plataformas de streaming más reconocidas del mundo a tomar una determinación drástica. Tidal anunció que dejará de admitir canciones creadas con inteligencia artificial (IA) y que eliminará de su catálogo todas aquellas que hayan sido producidas mediante esta tecnología.

La medida entrará en vigencia el próximo 9 de diciembre. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, para principios de 2027 habrán retirado alrededor de 29 millones de canciones de su biblioteca. A partir de esa depuración, la plataforma proyecta rechazar entre 80.000 y 85.000 temas por día.

El anuncio fue realizado por el responsable de la firma, Robert Anderson, a través de la red social X, luego de comprobar que las restricciones aplicadas meses atrás resultaron insuficientes para contener el volumen de este tipo de material.

Los motivos detrás de la prohibición Hasta el momento, la estrategia de Tidal consistía en identificar y etiquetar las pistas generadas con IA para diferenciarlas de las composiciones humanas, además de quitarles la posibilidad de monetizar sus reproducciones. Sin embargo, el flujo de cargas continuó en aumento: según datos de la empresa, el 34% de las pistas subidas durante los últimos 90 días fueron detectadas como creaciones de inteligencia artificial.

A la saturación del catálogo se suma el nulo impacto que estas producciones tienen en la audiencia. "Creemos que esto resonará tanto con los artistas como con los oyentes, ya que el 96% de todas las canciones generadas por IA reciben cero reproducciones", sostuvo Anderson al justificar el bloqueo total.