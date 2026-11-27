Con el foco puesto en garantizar el acceso a las prestaciones estatales y promover la autonomía alimentaria de cara a fin de año, el Hospital Dr. Marcial Quiroga llevó a cabo una nueva edición de sus encuentros mensuales destinados a pacientes con enfermedad celíaca y sus entornos familiares.
La jornada, desarrollada bajo la consigna “Nuestros derechos”, fue coordinada por el Equipo Multidisciplinario de Enfermedad Celíaca del hospital y combinó el asesoramiento institucional sobre cobertura social con herramientas prácticas de elaboración culinaria segura.
Asesoramiento para acceder a la asistencia alimentaria
Uno de los ejes centrales de la actividad fue la presencia de representantes de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan.
Los técnicos evacuaron dudas de los asistentes y detallaron tanto los requisitos como el procedimiento administrativo necesario para tramitar el ingreso al Programa de Asistencia a la Persona con Celiaquía, una herramienta clave para acompañar el costo diferencial de los alimentos libres de TACC.
De la experiencia personal al pan dulce navideño
Para trasladar la teoría a la mesa de las próximas fiestas, la jornada incluyó una instancia de testimonio y cocina en vivo a cargo de Agustina Maineri, propietaria de Universo Gluten.
Antes de comenzar con las recetas, Maineri compartió su historia personal desde el momento en que recibió el diagnóstico de celiaquía y los hábitos que debió transformar en su vida cotidiana. Luego, guió paso a paso a los participantes en la preparación de pan dulce sin gluten, respondiendo consultas técnicas sobre reemplazos de harinas y cuidados para evitar la contaminación cruzada.
Desde la institución sanitaria destacaron que estos espacios mensuales buscan consolidar una red de contención e información continua, mejorando la calidad de vida de los pacientes sanjuaninos mediante el trabajo articulado entre salud y desarrollo social.