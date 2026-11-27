Con el foco puesto en garantizar el acceso a las prestaciones estatales y promover la autonomía alimentaria de cara a fin de año, el Hospital Dr. Marcial Quiroga llevó a cabo una nueva edición de sus encuentros mensuales destinados a pacientes con enfermedad celíaca y sus entornos familiares.

La jornada, desarrollada bajo la consigna “Nuestros derechos” , fue coordinada por el Equipo Multidisciplinario de Enfermedad Celíaca del hospital y combinó el asesoramiento institucional sobre cobertura social con herramientas prácticas de elaboración culinaria segura.

Uno de los ejes centrales de la actividad fue la presencia de representantes de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias , dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan.

Los técnicos evacuaron dudas de los asistentes y detallaron tanto los requisitos como el procedimiento administrativo necesario para tramitar el ingreso al Programa de Asistencia a la Persona con Celiaquía , una herramienta clave para acompañar el costo diferencial de los alimentos libres de TACC.

Para trasladar la teoría a la mesa de las próximas fiestas, la jornada incluyó una instancia de testimonio y cocina en vivo a cargo de Agustina Maineri , propietaria de Universo Gluten.

Antes de comenzar con las recetas, Maineri compartió su historia personal desde el momento en que recibió el diagnóstico de celiaquía y los hábitos que debió transformar en su vida cotidiana. Luego, guió paso a paso a los participantes en la preparación de pan dulce sin gluten, respondiendo consultas técnicas sobre reemplazos de harinas y cuidados para evitar la contaminación cruzada.

Desde la institución sanitaria destacaron que estos espacios mensuales buscan consolidar una red de contención e información continua, mejorando la calidad de vida de los pacientes sanjuaninos mediante el trabajo articulado entre salud y desarrollo social.