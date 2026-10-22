Mundial 2030: La Plata confirma su estadio como sede y le da batalla al Monumental por el partido inaugural

Autoridades platenses y de la AFA supervisan las obras de remodelación en el inmueble bonaerense, que vuelve a competir con el Monumental y el Gigante de Arroyito para albergar el debut de la Selección

La carrera por albergar los partidos del Mundial 2030 en territorio argentino sumó un capítulo decisivo. El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata fue ratificado como una de las sedes oficiales para la cita máxima del fútbol, lo que reabre de manera directa la disputa sobre en qué escenario se jugará el histórico partido inaugural dentro del país.

Si bien la FIFA había señalado en una primera instancia al Estadio Monumental de River Plate como la opción principal —a la que luego se sumó el interés formal de Rosario Central con el Gigante de Arroyito—, las autoridades de la capital bonaerense reforzaron su candidatura con obras de gran envergadura para posicionar a La Plata en lo más alto del esquema mundialista.

Avance de obras y fecha de reinauguración El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó una recorrida por el predio junto al director de la obra, Fernando Islas Casares, para dar a conocer los progresos del plan de modernización. Según precisaron las autoridades, los trabajos presentan actualmente un nivel de avance del 25 por ciento.

La intención de las autoridades es concretar la reinauguración oficial a fines de noviembre, marco en el que se disputaría un partido amistoso entre la Selección Argentina femenina y el combinado de Alemania.

El inmueble cuenta con antecedentes de peso en torneos internacionales, tras haber sido escenario de la Copa América 2011 y del Mundial Sub-20 en 2023, año en que además fue inspeccionado de forma técnica por comitivas de la FIFA.