Confirmaron las sedes de los amistosos de Argentina: La Bombonera y el Kempes recibirán a la Scaloneta

La Selección Argentina ya conoce dónde disputará sus próximos dos amistosos internacionales . La AFA confirmó este viernes que el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Uruguay en La Bombonera y, cuatro días después, viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

La AFA implementará el VAR semiautomático en el fútbol argentino: cuándo será el debut

Se enfría el sueño de Newell's: aseguran que Messi no volverá y seguirá en Inter Miami

El primero de los encuentros se jugará el viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando , mientras que el segundo será el martes 17 en el Kempes . De esta manera, quedaron definidas las sedes de los dos compromisos que la Albiceleste disputará durante la última ventana internacional del año.

Por ahora, la Asociación del Fútbol Argentino no confirmó los horarios de inicio de ninguno de los dos partidos ni dio detalles sobre la venta de entradas. Según informó oficialmente, esa información será comunicada durante las próximas semanas.

El duelo ante la Celeste tendrá un escenario con historia reciente entre ambos seleccionados. Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en La Bombonera , estadio donde el equipo dirigido por Marcelo Bielsa consiguió una victoria por 2-0 en noviembre de 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas. La cancha de Boca volvió a recibir a la Selección durante 2026. En marzo, la Albiceleste disputó allí amistosos ante Mauritania y Zambia , con triunfos por 2-1 y 5-0, respectivamente.

La Bombonera y el Mario Alberto Kempes serán los escenarios de los próximos amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa.

A lo largo de su historia, la Selección utilizó en numerosas oportunidades el estadio ubicado en Brandsen 805. Desde su inauguración, Argentina construyó allí un registro ampliamente favorable, aunque Uruguay protagonizó una de las últimas derrotas albicelestes en ese escenario. El encuentro del 13 de noviembre tendrá además un condimento especial por tratarse de uno de los clásicos más antiguos del fútbol sudamericano y de un nuevo cruce entre Scaloni y Bielsa.

Del barrio de La Boca al Kempes

Cuatro días después del choque frente a Uruguay, la delegación argentina viajará a Córdoba. El martes 17 de noviembre, la Selección recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que también tuvo actividad albiceleste recientemente. La última presentación de Argentina allí fue el pasado 30 de septiembre, cuando derrotó 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional. Aquella jornada marcó el regreso de la Selección al estadio cordobés después de varios años sin disputar partidos allí.

Córdoba volverá así a tener a la Scaloneta apenas un mes y medio después, esta vez frente al seleccionado centroamericano.

Los dos amistosos confirmados

La agenda quedó establecida de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera , Buenos Aires.

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes , Córdoba.

Horarios: todavía no fueron confirmados.

Entradas: la AFA informará próximamente cuándo comenzará la venta.

Los partidos servirán para que Scaloni continúe probando variantes y futbolistas después de la Copa del Mundo y en pleno comienzo de un nuevo ciclo competitivo.

Scaloni prepara una nueva convocatoria

La definición de las sedes llega mientras el cuerpo técnico empieza a trabajar en la lista de convocados para noviembre. Entre los nombres que aparecen bajo seguimiento están algunos futbolistas que comenzaron a ganar espacio durante los últimos amistosos. TyC Sports informó, por ejemplo, que Leonel Flores y Milton Delgado, de Boca, están entre las alternativas evaluadas por el entrenador para esta ventana internacional.

La convocatoria tendrá además impacto sobre el calendario del fútbol argentino, debido a que varios clubes podrían perder jugadores durante compromisos decisivos de las competencias locales. Con los escenarios ya confirmados, la Selección tiene definida su hoja de ruta para noviembre: primero Uruguay en La Bombonera y luego Costa Rica en el Kempes, en los últimos dos compromisos del año para el conjunto de Scaloni.