Hallaron posibles restos de sangre en un fósil de dinosaurio de 115 millones de años en Brasil

Un equipo internacional de investigadores identificó estructuras compatibles con glóbulos rojos y restos de componentes sanguíneos en un fósil de dinosaurio carnívoro de 115 millones de años hallado en Brasil. El descubrimiento, publicado en la revista científica PNAS, podría constituir una de las evidencias más antiguas de este tipo encontradas en dinosaurios.

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Los restos pertenecen a un ejemplar juvenil de Aratasaurus museunacionali, que medía unos tres metros de largo. Sus fósiles fueron encontrados en 2008 en el estado brasileño de Ceará y tienen una historia particular: sobrevivieron al incendio que destruyó el Museo Nacional de Brasil en 2018.

Los análisis permitieron detectar hemo, una molécula que forma parte de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno a través de la sangre.

“No hemos encontrado un frasco de sangre de dinosaurio. Hemos encontrado un eco mineral y molecular extraordinario de su biología original ”, explicó Kliti Grice, autora principal del estudio e investigadora de la Universidad Curtin, en declaraciones a la agencia SINC.

Para respaldar la identificación, los científicos examinaron las estructuras mediante microscopía electrónica y compararon su composición química con la de la roca que rodeaba el fósil . El procedimiento permitió evaluar si los restos podían corresponder a microorganismos o a algún tipo de contaminación.

Los investigadores consideran que la conservación pudo haber sido favorecida por una capa de bacterias que habría limitado la descomposición, junto con minerales que contribuyeron a preservar las estructuras celulares.

Qué se sabe y cuáles son los límites del hallazgo

Aunque el descubrimiento aporta información sobre la conservación de componentes biológicos durante millones de años, los especialistas señalaron que no se encontraron proteínas completas y que todavía no puede descartarse por completo que una parte del hemo tenga un origen microbiano.

Por ese motivo, el estudio no permite establecer conclusiones definitivas sobre la fisiología del dinosaurio. La evidencia identificada constituye un indicio químico y estructural compatible con restos sanguíneos, pero no equivale a haber recuperado sangre intacta del animal.