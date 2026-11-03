Choque de dos helicópteros en el Everest: murió un turista y hay tres heridos

El accidente ocurrió durante las maniobras de aterrizaje en un helipuerto de Nepal, ubicado a 4.300 metros de altura. Entre los heridos se encuentran los pilotos de ambas aeronaves y un turista neozelandés.

Un grave accidente aéreo en la región del monte Everest, en Nepal, dejó como saldo un turista muerto y otras tres personas heridas. El episodio ocurrió cuando dos helicópteros de compañías privadas chocaron mientras intentaban aterrizar en un helipuerto ubicado a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

La víctima fatal era un turista de nacionalidad india. En tanto, los heridos son los pilotos de ambas aeronaves y un visitante neozelandés, quienes fueron trasladados a un hospital y permanecían en condición estable, según informaron las autoridades policiales locales.

El impacto se produjo alrededor de las 8.11 (hora de Nepal) en el helipuerto de Pheriche, una localidad cercana al campamento base del Everest. Las dos aeronaves se encontraban realizando maniobras de aproximación y aterrizaje cuando ocurrió el choque.

Cómo fue el accidente en la región del Everest Los helicópteros pertenecían a las empresas privadas Fishtail Air y Dynasty Air. De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, una de las aeronaves transportaba pasajeros evacuados de la zona montañosa, entre ellos los dos turistas involucrados, mientras que la otra llevaba mercadería.

Por motivos que todavía no fueron precisados, ambos aparatos colisionaron durante las maniobras en el helipuerto de Pheriche. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.