8 de mayo de 1886: cómo nació la bebida más consumida y popular del mundo

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En el corazón de Atlanta, Georgia, a finales del siglo XIX, tuvo lugar un hallazgo comercial y gastronómico que transformó para siempre la cultura del consumo global. Lo que comenzó como un intento desesperado por idear un remedio casero para aliviar los dolores físicos terminó convirtiéndose en la bebida más famosa y comercializada del planeta. Detrás de ese líquido oscuro y efervescente se esconde una fascinante trama de farmacología, giros del destino y visiones publicitarias que marcaron el nacimiento de Coca-Cola.

El protagonista de esta gesta fue John Stith Pemberton, un experimentado farmacéutico y veterano de la Guerra Civil estadounidense. Afectado por secuelas de combate y en constante búsqueda de fórmulas curativas, Pemberton dedicaba interminables horas a experimentar con ingredientes botánicos en su laboratorio.

En 1886, tras diversas pruebas que combinaban extractos de la hoja de coca y nuez de cola, logró elaborar un jarabe de aroma intenso y sabor distintivo, concebido inicialmente como un tónico reconstituyente para combatir la fatiga, los dolores de cabeza y las afecciones nerviosas.

El hito fundamental ocurrió el 8 de mayo de 1886, cuando Pemberton llevó una muestra de su concentrado a la farmacia Jacob's, una de las más concurridas de la ciudad. Allí se vertió el jarabe en una fuente de soda y se decidió mezclarlo, de manera casi fortuita, con agua carbonatada en lugar de agua común. La combinación de la mezcla dulce con las burbujas resultó deslumbrante para los primeros consumidores. Aquel día, la bebida comenzó a venderse al público a razón de cinco centavos el vaso, registrando un promedio de apenas nueve porciones diarias durante su primer año en el mercado.

El bautismo y la identidad visual del producto fueron obra de Frank M. Robinson, contable y socio de Pemberton. Robinson tuvo la perspicacia de sugerir el nombre "Coca-Cola", argumentando con sagacidad que las dos letras "C" iniciales lucirían de maravilla en las campañas publicitarias. Además, haciendo gala de una cuidada caligrafía cursiva conocida como Spencerian —muy popular en la época—, trazó a mano alzada el icónico logotipo que, con mínimas variaciones, ha perdurado de forma inalterable en el imaginario colectivo a lo largo de más de un siglo.