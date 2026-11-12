Tiroteo en Washington: al menos cinco heridos en Logan Circle y buscan al autor

El ataque ocurrió en una zona residencial y comercial, a solo un kilómetro del centro del poder político. El FBI y la ATF colaboran con la policía local en la investigación.

Al menos cinco personas resultaron heridas en un tiroteo registrado este jueves en el barrio de Logan Circle, uno de los más concurridos y modernos de Washington D.C. La policía busca al autor de los disparos.

El hecho ocurrió en la cuadra 1500 de la calle 15, una zona que concentra residencias, comercios, iglesias y gimnasios.

La policía acordonó la zona y cortó varias calles aledañas. Al lugar llegaron agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colaboran con la policía de la ciudad en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no informaron detalles sobre el estado de las víctimas ni precisaron el lugar exacto de los disparos.

Logan Circle ya había sido escenario de hechos violentos en el pasado reciente. En agosto de 2025, un exfuncionario del gobierno de Donald Trump fue atacado durante un intento de robo de auto por un grupo de adolescentes en la misma zona.