    • 16 de noviembre de 2026 - 11:18

    Gérard Depardieu rompió el silencio tras su condena por abuso sexual y pidió disculpas a las víctimas

    El actor francés anunció que no apelará la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso. En una carta reconoció que sus palabras y gestos tuvieron consecuencias y admitió haber causado daño.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El actor francés Gérard Depardieu rompió el silencio después de haber sido condenado por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de una película en 2021. A través de una carta titulada “Escucho”, anunció que no apelará el fallo judicial, aceptó la condena y expresó sus disculpas a las mujeres que lo denunciaron.

    Leé además

    Wanda Nara y Mauro Icardi.

    Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de pagar bots para atacarla en redes sociales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    María Becerra revive el Quimera Tour 360° en streaming para sus fans

    María Becerra revive el Quimera Tour 360° en streaming para sus fans

    “La justicia se pronunció y fui declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena. Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”, escribió el intérprete, una de las figuras más reconocidas del cine francés.

    En el texto, Depardieu también hizo una autocrítica sobre su comportamiento durante los rodajes y reconoció que sus actitudes tuvieron consecuencias. “En los rodajes, durante mucho tiempo, me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”, sostuvo.

    El actor también admitió que hizo daño y señaló que lo ocurrido pertenece a “un mundo que ya desapareció”.

    Por qué condenaron a Gérard Depardieu

    En mayo de 2025, un tribunal de París condenó a Depardieu a 18 meses de prisión en suspenso por dos agresiones sexuales ocurridas durante el rodaje de Les Volets verts, en 2021.

    Las denunciantes fueron una decoradora de 54 años, identificada públicamente como Amélie, y una ayudante de dirección de 34 años. Ambas señalaron que el actor las había manoseado y acosado durante la filmación.

    Amélie relató que Depardieu la sujetó con fuerza y le tocó el cuerpo mientras le hacía comentarios obscenos. La segunda mujer también lo denunció por haberla manoseado. Los hechos fueron investigados y llegaron a juicio, que inicialmente estaba previsto para octubre de 2024, pero fue postergado por problemas de salud del intérprete.

    Depardieu, que participó en más de 200 películas y producciones televisivas, es una de las figuras de mayor repercusión internacional del cine francés que enfrentó acusaciones de violencia sexual.

    Otro proceso judicial que enfrenta el actor

    La condena por los hechos ocurridos durante el rodaje de Les Volets verts no es el único expediente que involucra al intérprete. El 26 de noviembre deberá conocerse si será juzgado en otra causa por presunta violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould.

    En ese caso, Depardieu negó las acusaciones. La nueva definición judicial podría abrir otro capítulo en la situación legal del actor, que ahora decidió no recurrir la sentencia por la que fue condenado en París.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El debut de Tomás Rebord en América TV registró bajo rating con su programa Dominbord

    El debut de Tomás Rebord en América TV registró bajo rating con su programa Dominbord

    Wanda Nara denunció a la China Suárez por supuestas lesiones a su hija Francesca en Nordelta.

    Wanda Nara denunció a la China Suárez por manipular a su hija para generar un conflicto

    Rusherking admitió haber estado con otra persona durante su relación con María Becerra.

    María Becerra y Rusherking: el cantante admite infidelidad y abre la puerta a una reconciliación

    Convocatoria - Fernando Timoner -Todo el mundo ama a los ganadores o el día posterior a la revolución (imagen ilustrativa generada con IA)

    Convocatoria para artistas: cuento de Fernando Timoner

    Por Redacción Diario de Cuyo