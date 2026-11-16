Gérard Depardieu rompió el silencio tras su condena por abuso sexual y pidió disculpas a las víctimas

El actor francés Gérard Depardieu rompió el silencio después de haber sido condenado por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de una película en 2021. A través de una carta titulada “Escucho”, anunció que no apelará el fallo judicial , aceptó la condena y expresó sus disculpas a las mujeres que lo denunciaron.

“La justicia se pronunció y fui declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena. Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”, escribió el intérprete, una de las figuras más reconocidas del cine francés.

En el texto, Depardieu también hizo una autocrítica sobre su comportamiento durante los rodajes y reconoció que sus actitudes tuvieron consecuencias. “En los rodajes, durante mucho tiempo, me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”, sostuvo.

El actor también admitió que hizo daño y señaló que lo ocurrido pertenece a “un mundo que ya desapareció”.

En mayo de 2025 , un tribunal de París condenó a Depardieu a 18 meses de prisión en suspenso por dos agresiones sexuales ocurridas durante el rodaje de Les Volets verts, en 2021.

Las denunciantes fueron una decoradora de 54 años, identificada públicamente como Amélie, y una ayudante de dirección de 34 años. Ambas señalaron que el actor las había manoseado y acosado durante la filmación.

Amélie relató que Depardieu la sujetó con fuerza y le tocó el cuerpo mientras le hacía comentarios obscenos. La segunda mujer también lo denunció por haberla manoseado. Los hechos fueron investigados y llegaron a juicio, que inicialmente estaba previsto para octubre de 2024, pero fue postergado por problemas de salud del intérprete.

Depardieu, que participó en más de 200 películas y producciones televisivas, es una de las figuras de mayor repercusión internacional del cine francés que enfrentó acusaciones de violencia sexual.

Otro proceso judicial que enfrenta el actor

La condena por los hechos ocurridos durante el rodaje de Les Volets verts no es el único expediente que involucra al intérprete. El 26 de noviembre deberá conocerse si será juzgado en otra causa por presunta violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould.

En ese caso, Depardieu negó las acusaciones. La nueva definición judicial podría abrir otro capítulo en la situación legal del actor, que ahora decidió no recurrir la sentencia por la que fue condenado en París.