Martín Cirio con un show multitudinario, ¿y candidato a diputado?

El influencer Martín Cirio sorprendió a sus seguidores durante un show al anunciar su candidatura a diputado, pero luego desmintió todo.

Martín Cirio anunció su candidatura como diputado nacional durante su show en el estadio de Huracán.

El influencer Martín Cirio sorprendió a miles de espectadores durante su show "La Noche de Martina 2", realizado en el estadio de Huracán, al anunciar su intención de postularse como diputado nacional. Cirio aseguró que encontró una nueva motivación en la participación política y el compromiso con causas sociales.

😱 MARTÍN CIRIO DIPUTADO 😱



En el CIERRE de #LaNocheDeMartina2, MARTÍN CIRIO acaba de hacer un ANUNCIO INESPERADO



👉 Contó que se va a meter en POLÍTICA y va a postularse a DIPUTADO

👉 Ya hay un PARTIDO POLÍTICO armado

👉 Dijo que ya irá contando más



EN SHOCK pic.twitter.com/seQhFMfCWZ — Pretty Little Chismes (@plchismes) November 15, 2026 Martín Cirio y su anuncio que revolucionó el estadio El creador de contenido afirmó que ya contaba con un equipo de trabajo y un partido político que respaldarían su candidatura, aunque no especificó el espacio ni el distrito. Sin embargo, la aparente seriedad de su anuncio se vio empañada horas después cuando el propio streamer publicó una historia en sus redes sociales con la frase "era bait", dejando abierta la incógnita sobre si se trataba de un proyecto real o una broma.

El creador de contenido manifestó durante su espectáculo su interés por involucrarse en la política "desde abajo". Explicó que su participación en marchas y la difusión de información lo llevaron a considerar este paso.

El impacto del streaming en las redes sociales Cirio comparó esta potencial incursión en la política con su anterior intento frustrado de ingresar al programa "Popstars" en 2002, y pidió el apoyo de sus seguidores, reconociendo que la propuesta era inusual pero que sentía que era el camino a seguir. La ambigüedad del anuncio se profundizó con el posterior posteo de Cirio en redes sociales, que sugería que sus declaraciones habrían sido una broma. Esta publicación generó interrogantes sobre la veracidad de sus intenciones políticas.