    • 15 de noviembre de 2026 - 11:46

    Martín Cirio con un show multitudinario, ¿y candidato a diputado?

    El influencer Martín Cirio sorprendió a sus seguidores durante un show al anunciar su candidatura a diputado, pero luego desmintió todo.

    Martín Cirio anunció su candidatura como diputado nacional durante su show en el estadio de Huracán.
    Martín Cirio anunció su candidatura como diputado nacional durante su show en el estadio de Huracán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El influencer Martín Cirio sorprendió a miles de espectadores durante su show "La Noche de Martina 2", realizado en el estadio de Huracán, al anunciar su intención de postularse como diputado nacional. Cirio aseguró que encontró una nueva motivación en la participación política y el compromiso con causas sociales.

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    Martín Cirio y su anuncio que revolucionó el estadio

    El creador de contenido afirmó que ya contaba con un equipo de trabajo y un partido político que respaldarían su candidatura, aunque no especificó el espacio ni el distrito. Sin embargo, la aparente seriedad de su anuncio se vio empañada horas después cuando el propio streamer publicó una historia en sus redes sociales con la frase "era bait", dejando abierta la incógnita sobre si se trataba de un proyecto real o una broma.

    El creador de contenido manifestó durante su espectáculo su interés por involucrarse en la política "desde abajo". Explicó que su participación en marchas y la difusión de información lo llevaron a considerar este paso.

    El impacto del streaming en las redes sociales

    Cirio comparó esta potencial incursión en la política con su anterior intento frustrado de ingresar al programa "Popstars" en 2002, y pidió el apoyo de sus seguidores, reconociendo que la propuesta era inusual pero que sentía que era el camino a seguir. La ambigüedad del anuncio se profundizó con el posterior posteo de Cirio en redes sociales, que sugería que sus declaraciones habrían sido una broma. Esta publicación generó interrogantes sobre la veracidad de sus intenciones políticas.

    A pesar de las dudas sembradas, el influencer invitó a sus seguidores a difundir la noticia en redes sociales con el hashtag #MartinCirioDiputado, buscando así instalar públicamente su supuesta intención de ingresar a la política.

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