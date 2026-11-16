    • 16 de noviembre de 2026 - 08:36

    María Becerra y Rusherking: el cantante admite infidelidad y abre la puerta a una reconciliación

    El cantante Rusherking admitió públicamente haber cometido una infidelidad durante su relación con María Becerra, generando gran repercusión en la música urbana y dejando abierta la posibilidad de un reencuentro.

    Rusherking admitió haber estado con otra persona durante su relación con María Becerra.
    Rusherking admitió haber estado con otra persona durante su relación con María Becerra.

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    Rusherking rompió el silencio sobre uno de los episodios más comentados de su vida sentimental: la separación de María Becerra. En una reciente entrevista, el artista reconoció por primera vez haber estado con otra persona durante su relación, admitiendo las complejas consecuencias que este hecho acarreó tanto en su vida personal como pública.

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    El músico detalló que la infidelidad ocurrió en el contexto de una fiesta, un evento que se sumó a la ya tensa dinámica de la ruptura. La confesión arroja nueva luz sobre el fin de su vínculo con Becerra, una pareja que en 2021 generó gran expectación y repercusión en las redes sociales, posicionándose como dos figuras ascendentes en la música urbana argentina.

    Recordando la vorágine mediática, Rusherking describió la inmensa exposición que rodeó el lanzamiento de su música, mencionando que miles de personas seguían su historia. Esta experiencia lo llevó a una profunda reflexión sobre su identidad artística y personal, buscando transmitir un mensaje más auténtico en su carrera.

    La verdad sobre la infidelidad que marcó la ruptura

    El cantante recordó el inicio de su noviazgo al llegar a Buenos Aires, pero admitió que la relación culminó por situaciones que le dejaron consecuencias. La confesión explícita sobre haber estado con otra persona en el medio, en una fiesta, confirma las especulaciones que circularon en su momento y suma una nueva dimensión a la escandalosa separación.

    La declaración de Rusherking surge años después de que María Becerra hiciera una referencia pública al dolor causado por la infidelidad de una expareja. Aunque no lo nombró directamente, el contexto llevó a que la audiencia vinculara sus palabras con el final de aquella relación.

    ¿Existirá una posibilidad de reconciliación en el futuro?

    A pesar de las polémicas pasadas, Rusherking dejó abierta la puerta a un posible acercamiento con María Becerra en el futuro. El artista expresó su deseo de que en algún momento puedan juntarse nuevamente, sugiriendo que el tiempo cura todo.

    El músico también rememoró la popularidad que alcanzó tras la separación, reconociendo haberse sentido incómodo con sus propias declaraciones de entonces. Esta reflexión sobre su pasado lo llevó a redefinir su camino artístico, encontrando su voz en su proyecto más reciente.

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