Convocatoria para artistas: cuento de Fernando Timoner

Todo el mundo ama a los ganadores o el día posterior a la revolución

El Gobierno confirmó que más de seis millones de personas se movilizaron por la visita del papa León XIV

Fui a la cocina a buscar un cigarrillo y sentí las piernas débiles. Llevaba dos días sin salir a la calle porque las noticias no eran halagüeñas. Una revolución era inminente, pero el poder ejecutivo había decidido no suspender las elecciones generales. Durante meses, bajo el lema "Fuego a las urnas. Liberá a tu país", estuvimos en vilo consumiendo información alimentada por el miedo.

Mi cerebro colgaba hacia abajo; estaba muy cansado y ese domingo no había ido a votar. Miré las plantas del comedor y advertí vigor en su crecimiento.

Sonó el teléfono. Era mi tía pasando los reportes de la costa: saqueos, cajeros destruidos, desabastecimiento, y hasta muertos. Me preguntó si había votado. Le dije que no y me instó afablemente a que no lo hiciera.

Sonó el timbre. Era Manuel con su teléfono en la mano.

—Parece que es inminente la toma del poder —dijo al cruzar el umbral.

—Parece —le respondí dándole un abrazo.

Fui a la cocina a preparar dos tragos. Cuando regresé, la señal de TV fallaba. Sonó el timbre por segunda vez. Era Lisboa, la hermana de Manuel. Para cuando entró, la pantalla ya era una ciudad de hormigas bulliciosas.

—Parece que va a ser una revolución sin violencia —dijo ella mientras tomaba un trago. Los tres brindamos por la buena fortuna bajo ese techo de 65 metros cuadrados.

—¿Cómo van a tomar el poder? —preguntó Lisboa.

—Con tecnología —respondí convencido.

Pensé en lo lindo que sería ir a ver una película en ese momento y en el fondo tuve la sensación de ser parte de una obra de teatro sin mucho interés.

—Mamá y papá quieren refugiarse en el sótano —dijo Manuel con una sonrisa socarrona.

—Ya se les va a pasar —contestó Lisboa, que disminuyó el volumen del televisor mientras algunos canales recuperaban la señal.

Me asomé por la ventana. La ciudad lucía medieval. En los balcones vecinos colgaban carteles contradictorios: "APLASTAMOS LA REVOLUCIÓN" frente a "VAMOS GANANDO, TOMEMOS LAS CALLES". No podíamos saber quién triunfaba. Los boletines mostraban al ejército como guardián de la paz, pero no creíamos en las noticias.

De un momento a otro se cortó la luz. Nos sentamos en el piso. Si un demiurgo nos hubiese observado, habría visto un triángulo en la oscuridad. De pronto, nuestros teléfonos sonaron al unísono; el número era el mismo. El miedo invadió la sala. Me dirigí a la cocina y el triángulo se esfumó. Lisboa llegó para abrazarme en la penumbra. Sentí su pecho suave y el tañer de su corazón.

Esa noche no dormí bien. Soñé con valles fértiles y vacas pastando. Cuando desperté muy temprano, Manuel roncaba en el sillón. Afuera todo era silencio, un caos por descifrar.

Hoy por la mañana

Finalmente, no hubo fuego ni liberación. El gobierno aseguró que no aplicaría la ley marcial y que los sediciosos estaban a disposición de la justicia. Salí al balcón con una taza de café. La ciudad ya no parecía medieval. Observé un grupo de ángeles eléctricos peleándose con los pájaros en los cables de luz mientras cargaban energía. La bandada emigró; en su lugar, esos pajarracos grandes y metálicos vencieron los cables.

Un dron se detuvo frente a mí y me entregó tres pequeñísimas cajas de colores. Ingresé a la sala.

—¿Tomaron los rebeldes el poder? —preguntó Manuel desperezándose.

—No lo sé —respondí. El lema "Fuego a las urnas" ya sonaba a otra cosa, como una canción vieja que nadie tarareaba.

En la cajita con mi nombre había un prospecto y un sambenito. Leí el papel. Me informaba las directivas para cumplir una condena de tres meses a causa de mi "conducta indecorosa". Miré a Lisboa caminar hacia el baño. Le mostré las otras dos cajitas y ella entendió que los nombres de ella y de su hermano estaban escritos.

Salí a la calle. El cielo era un mar de drones y todo el mundo caminaba mirando al suelo. Un dron comenzó a seguirme y, con voz limpia, ordenó que me detuviera. Indicó que me colocara el sambenito naranja. Lo hice de inmediato. Primero me escaneó. Luego me dio las coordenadas del lugar donde debía realizar trabajos comunitarios. Miré al dron elevarse entre los muchos que sobrevolaban la ciudad.

—Al menos hay sol para ellos —dije entre dientes, con los ojos mirando hacia arriba y mi barbilla cada vez más pegada a mi pecho. Así caminé.

Breve perfil del autor

Fernando Gabriel Timoner Alesci (Mendoza) es Profesor de Lengua y Literatura y realizador audiovisual, formado en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video.

Desde 2008 ejerce la docencia en la Educación de Jóvenes y Adultos. Su labor editorial incluye la dirección del fanzine Desvío Cósmico (2009–2014) y la participación en la antología Cuentos de la ruta del sol (2019).

Además, publicó crónicas —Sancho y todo lo demás— en El Otro Diario bajo el pseudónimo Manuel García. En cine, ha dirigido y producido cortometrajes como El hombre duplicado (2023), Viaje infinito (2024) y (Entreacto) (2025).

Actualmente impulsa el proyecto Confesiones de un androide paranoico, una columna de crónicas urbanas firmada por su alter ego, Yésico Lynch.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- deberán tener entre 900 y 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK