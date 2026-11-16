María Becerra revive el Quimera Tour 360° en streaming para sus fans

La cantante María Becerra habilitó la posibilidad de revivir su aclamado show del Quimera Tour 360° a través de la plataforma de streaming Flow.

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La cantante María Becerra habilitó la posibilidad de revivir su aclamado show del Quimera Tour 360° a través de la plataforma de streaming Flow. Tras su exitosa presentación, los fanáticos ahora pueden disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus hogares gracias a esta nueva alternativa digital.

La posibilidad de ver el recital en formato On Demand ofrece a los seguidores la oportunidad de experimentar la música de la artista sin depender de una transmisión en vivo. La iniciativa fue promocionada por Personal para sus usuarios en Argentina, Uruguay y Paraguay, expandiendo el alcance de la experiencia.

Este espectáculo, que forma parte de la gira de presentación de su tercer álbum de estudio, se caracteriza por un escenario central que permite una visión de 360 grados, rodeado por las tribunas y el campo del estadio. La puesta integra cuatro alter egos de la artista: Maite, Jojo, Shanina y Gladys, cada uno con una identidad y narrativa propias que complementan la propuesta musical y visual.

El concepto del Quimera Tour 360° La producción, a cargo de Dale Play, combina canciones del álbum “Quimera”, lanzado en noviembre de 2025, con temas de etapas anteriores de la carrera de María Becerra. El espectáculo incorpora elementos teatrales y audiovisuales que enriquecen el recorrido musical.

“Quimera” cuenta con colaboraciones de artistas como El Alfa, Paulo Londra, Tini, Karina, Taichu, Jay Wheeler y Rei, lo que le ha valido reconocimientos y la disputa por premios importantes. La experiencia en vivo busca sumergir al público en el universo conceptual del disco.