    • 6 de octubre de 2026 - 15:28

    Murió un adolescente de 13 años tras sufrir un accidente con un cuatriciclo en Corrientes

    El joven fue identificado como Felipe Nicolás Carlino y falleció en la zona rural de Monte Caseros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 13 años murió después de sufrir un accidente mientras circulaba en un cuatriciclo en la localidad correntina de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Felipe Nicolás Carlino y el hecho ocurrió durante la tarde del domingo en una zona rural del departamento.

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    De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por fuentes policiales, el adolescente se desplazaba por un camino interno ubicado en las inmediaciones de la ruta provincial N°47, cuando por motivos que todavía no fueron establecidos perdió el control del vehículo y sufrió un accidente.

    El hecho ocurrió alrededor de las 18. El joven había salido a bordo de un cuatriciclo CForce 450L 4x4 y, al no regresar, comenzaron a buscarlo en las inmediaciones. Finalmente, fue hallado sin vida junto al vehículo.

    Según informó El Litoral, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 9, en una zona rural. Las primeras actuaciones indican que el cuatriciclo se despistó de la traza de tierra, provocando en el adolescente lesiones de extrema gravedad.

    Investigan cómo ocurrió el accidente

    Por el momento, no se conocieron detalles concluyentes sobre la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, mientras que se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió antes del vuelco.

    El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial, según informaron fuentes locales. La muerte de Felipe generó una fuerte conmoción en Monte Caseros y en las comunidades cercanas. El adolescente era alumno de segundo año de la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

    Desde la institución educativa expresaron su dolor por la muerte del joven y acompañaron a sus familiares, amigos y compañeros. “Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”, transmitieron en un mensaje de despedida.

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