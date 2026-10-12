Suicidio adolescente: San Juan tuvo la tasa más baja de Cuyo, pero UNICEF advierte por el riesgo entre los 15 y 19 años

Un nuevo informe de UNICEF Argentina puso números a una problemática sensible y mostró fuertes diferencias según la edad, el sexo y el lugar de residencia. Dentro de ese escenario, San Juan aparece con la tasa más baja de suicidio adolescente de la región de Cuyo , con un promedio anual de 5,2 casos por cada 100.000 adolescentes de entre 10 y 19 años durante el período 2017-2024.

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El dato provincial ofrece un matiz dentro de un panorama que continúa siendo grave. UNICEF advierte que el riesgo aumenta de manera significativa a medida que avanza la adolescencia y que las diferencias entre varones y mujeres se profundizan especialmente entre los 15 y 19 años .

El relevamiento territorial permite comparar la incidencia respecto de la cantidad de adolescentes que viven en cada jurisdicción y no solamente el número absoluto de casos. En ese ranking, San Juan registró 5,2 por cada 100.000 adolescentes , por debajo de Mendoza, con 5,8; San Luis, con 7,7; y La Rioja, con 10,3.

Además, cuando UNICEF compara los dos últimos cuatrienios, San Juan muestra una disminución: pasó de 30 casos entre 2017 y 2020 a 28 entre 2021 y 2024 , una reducción del 6,7%. La tasa media anual bajó en esa comparación de 5,6 a 5,2 , equivalente a una caída del 6,8%.

La diferencia con las provincias que encabezan la estadística es considerable. Salta tuvo la tasa más elevada, con 16,2 por cada 100.000 adolescentes , seguida por Formosa con 14,1, Catamarca con 13,6, Santiago del Estero con 11,1 y La Rioja con 10,3. En el otro extremo aparecen CABA, con 2,8; Buenos Aires, con 4; Córdoba y Corrientes, ambas con 4,5.

Captura del Gráfico 5 del informe “Suicidio adolescente en Argentina” de UNICEF , que muestra la tasa media anual de suicidio de adolescentes de 10 a 19 años por jurisdicción entre 2017 y 2024.

Los datos que preocupan a nivel nacional

El Monitor de UNICEF muestra una mejora respecto del pico registrado hace una década, pero advierte que todavía no alcanza para considerar superado el problema:

La tasa entre adolescentes de 10 a 19 años llegó a 7,4 por cada 100.000 en 2014 y descendió hasta 4,8 en 2024 , una reducción cercana al 36% .

y descendió hasta , una reducción cercana al . Entre los 15 y 19 años , el suicidio representó en 2024 el 14,7% de todas las muertes y fue la segunda causa de fallecimiento en ese grupo etario. Entre los 10 y 14 años explicó el 6,3%.

, el suicidio representó en 2024 el y fue la en ese grupo etario. Entre los 10 y 14 años explicó el 6,3%. La adolescencia tardía concentra la mayor parte de los casos: entre 2017 y 2024, el 76,7% de los suicidios adolescentes de mujeres y el 90% de los registrados entre varones correspondieron a jóvenes de 15 a 19 años.

correspondieron a jóvenes de 15 a 19 años. Entre los 15 y 19 años, la tasa masculina es aproximadamente 2,5 veces superior a la femenina, una brecha que continúa durante los primeros años de la juventud.

UNICEF subraya además que, aunque el descenso desde 2014 es significativo, la tasa de 2024 todavía permanece por encima de los valores registrados durante buena parte de las décadas de 1980 y 1990. En paralelo, el comportamiento cambia después de la adolescencia: entre los jóvenes de 20 a 29 años la tasa aumentó 14%, al pasar de 12,8 a 14,6.

El Norte concentra las tasas más elevadas

La radiografía territorial es uno de los puntos centrales del estudio. Las tasas jurisdiccionales más altas se concentran especialmente en el norte argentino, pero UNICEF advierte que la situación puede cambiar considerablemente cuando se observa qué ocurre dentro de cada provincia.

El análisis departamental muestra incluso valores muy superiores a los promedios provinciales. Los Andes, en Salta, alcanzó una tasa media anual de 65,5 por cada 100.000 adolescentes; Cachi registró 48,4 y La Viña, 41,1. Entre los territorios con mayor incidencia también aparecen departamentos de Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos.

El organismo señala que estas diferencias territoriales pueden estar relacionadas con múltiples factores y que para comprenderlas en profundidad es necesario analizar variables como ruralidad, dispersión poblacional, condiciones materiales de vida y disponibilidad y acceso a servicios de salud y salud mental.

Una baja que no permite relajar la prevención

El informe insiste en que la reducción registrada durante la última década debe sostenerse con políticas de prevención y detección temprana. UNICEF plantea reforzar el trabajo en escuelas, centros de salud, servicios de protección y espacios comunitarios, además de garantizar vías claras de derivación y ampliar el acceso de los adolescentes a servicios de salud mental.

También advierte sobre una limitación importante al interpretar los números: puede existir subregistro o clasificación incorrecta de algunas muertes, por lo que las estadísticas deben entenderse como una aproximación y un piso mínimo de la magnitud del problema.

Así, aunque San Juan aparece con el registro más bajo de Cuyo, el propio informe obliga a leer ese dato con cautela. La menor tasa relativa no elimina el problema: UNICEF señala que cada muerte es prevenible y que el desafío pasa por identificar riesgos antes, mejorar el acceso a asistencia y sostener el acompañamiento durante toda la adolescencia y la transición hacia la adultez.

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