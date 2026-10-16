Detectan un automóvil con pedido de secuestro, esta vez por robo en Buenos Aires

La intervención del RUPVAA permitió detectar un automóvil requerido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El RUPVAA identificó otro vehículo con pedido de secuestro durante una verificación técnica.

Personal policial del RUPVAA detectó un automóvil con irregularidades en sus elementos identificatorios durante un procedimiento realizado el jueves 15 de octubre. A partir de una inspección técnica especializada, los efectivos lograron establecer la identidad real del vehículo y determinar que registraba un pedido de secuestro vigente. Este auto se suma a otros vehículos en esta situación.

Durante la verificación de un Volkswagen T-Cross, el personal de la Policía de San Juan advirtió signos de adulteración en las numeraciones identificatorias del rodado. Mediante el análisis de elementos secundarios de seguridad incorporados de fábrica, los especialistas pudieron establecer su verdadera identidad.

Pedido de secuestro por robo en Buenos Aires Posteriormente, las consultas en los sistemas oficiales permitieron determinar que el vehículo estaba vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, ocurrida en la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad judicial competente en San Juan, que dispuso el secuestro preventivo del automóvil y de la documentación vinculada, además de las pericias correspondientes.

Asimismo, personal del RUPVAA se comunicó con autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires para informar sobre lo sucedido y coordinar las actuaciones necesarias. La investigación continúa bajo la intervención de los organismos competentes.

La importancia de las intervenciones del RUPVAA El procedimiento destaca la importancia de la tarea que desarrolla diariamente el personal policial en las plantas verificadoras, donde la capacitación y la experiencia permiten detectar posibles adulteraciones y establecer la identidad real de los vehículos. Este trabajo constituye una herramienta fundamental para prevenir maniobras ilícitas y detectar automotores vinculados a hechos delictivos.