    • 16 de octubre de 2026 - 10:05

    Tangas y corpiños: el botín de una mechera en un local céntrico

    Una mujer había sido acusada de intentar llevarse prendas de vestir.

    Tangas y corpiños: el botín de una mechera en un local céntrico

    Tangas y corpiños: el botín de una mechera en un local céntrico

    Foto:

    En medio de un revuelo mayúsculo, con corridas incluidas, una mujer fue retenida en un comercio de la peatonal Tucumán, en la ciudad capital de Santiago del Estero, luego de que los empleados descubrieran que intentaba retirarse con ocho conjuntos de tangas y corpiños, valuados en $100 millones cada uno.

    Leé además

    Las armas blancas que usó el delincuente para cometer el robo.

    Delincuente le robó el celular a un chofer de RedTulum: lo amenazó con un machete

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El RUPVAA identificó otro vehículo con pedido de secuestro durante una verificación técnica.

    Detectan un automóvil con pedido de secuestro, esta vez por robo en Buenos Aires

    Por Fabiana Juarez

    El procedimiento destaca que, pasadas las 20 del miércoles, efectivos policiales dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 acudieron a un comercio de la Peatonal Tucumán, debido a que una mujer había sido acusada de intentar llevarse prendas de vestir mediante la modalidad "descuidista".

    El incidente se registró en el interior de un local comercial y la denuncia fue formalizada por el encargado, quien expuso que el personal de ventas advirtió que una clienta se desplazaba de manera sospechosa por los pasillos.

    Al aproximarse para asistirla, a los empleados les llamó la atención la actitud de la mujer y al observarla con detenimiento, constataron que había ocultado entre sus propias prendas de vestir un total de ocho conjuntos de lencería femenina Calvin Klein, valuados en $ 10.000 cada uno.

    Al asumirse descubierta, la mujer, de 41 años, intentó darse a la fuga y terminó por hacer entrega voluntaria de la mercadería, señalaron los voceros. Con escenas de reproches y argumentos justificativos, la cuasi cliente fue retenida en el comercio hasta el arribo de la patrulla policial.

    Finalmente, los unos y los otros trasladaron sus "verdades" a las oficinas de la Seccional Primera y el futuro de la misteriosa dama será responsabilidad del fiscal de turno, Ángel Belluomini.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Francisco Pelaitay.

    Buscan a un adolescente de 16 años que se perdió campo adentro en 25 de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Parte de los dólares que habrían robado los delincuentes. 

    Rawson: golpearon y maniataron a un ecuatoriano para robarle dólares y detuvieron a dos sospechosos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Empleada judicial trucha. 

    Se hacía pasar por empleada judicial y estafó a varias personas: la condenaron a 5 años de prisión por un fraude de $119 millones

    Por Germán González
    La esquina del choque. Foto: gentileza Diario Panorama. 

    Una motociclista sufrió una fractura expuesta tras un choque con un auto en Jáchal

    Por Redacción Diario de Cuyo