Tangas y corpiños: el botín de una mechera en un local céntrico

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En medio de un revuelo mayúsculo, con corridas incluidas, una mujer fue retenida en un comercio de la peatonal Tucumán, en la ciudad capital de Santiago del Estero, luego de que los empleados descubrieran que intentaba retirarse con ocho conjuntos de tangas y corpiños, valuados en $100 millones cada uno.

El procedimiento destaca que, pasadas las 20 del miércoles, efectivos policiales dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 acudieron a un comercio de la Peatonal Tucumán, debido a que una mujer había sido acusada de intentar llevarse prendas de vestir mediante la modalidad "descuidista".

El incidente se registró en el interior de un local comercial y la denuncia fue formalizada por el encargado, quien expuso que el personal de ventas advirtió que una clienta se desplazaba de manera sospechosa por los pasillos.

Al aproximarse para asistirla, a los empleados les llamó la atención la actitud de la mujer y al observarla con detenimiento, constataron que había ocultado entre sus propias prendas de vestir un total de ocho conjuntos de lencería femenina Calvin Klein, valuados en $ 10.000 cada uno.

Al asumirse descubierta, la mujer, de 41 años, intentó darse a la fuga y terminó por hacer entrega voluntaria de la mercadería, señalaron los voceros. Con escenas de reproches y argumentos justificativos, la cuasi cliente fue retenida en el comercio hasta el arribo de la patrulla policial.