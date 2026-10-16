La Justicia pidió informes sobre pagos de la FIFA a Chiqui Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias por más de US$189.000 realizadas a Claudio “Chiqui” Tapia entre 2018 y 2020 . La medida forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.

Enriquecimiento ilícito: piden un exhorto a Suiza para que la FIFA explique giros al "Chiqui" Tapia

"Chiqui" Tapia viajó a Suiza con permiso judicial mientras la Justicia investiga los pagos que recibió de la FIFA

La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó nuevas medidas de prueba para reconstruir los movimientos financieros del dirigente y determinar el origen y el destino de los fondos investigados.

Además de los pagos, el magistrado requirió que la FIFA detalle los conceptos de las transferencias y aporte información sobre los honorarios, viáticos y cargos que Tapia tuvo desde 2016.

Entre las medidas dispuestas, Lijo solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que brinde explicaciones sobre 37 acreditaciones por un total de $1,49 millones registradas en una cuenta bancaria de Tapia entre 2016 y 2019.

El requerimiento incluye documentación sobre su legajo laboral, las funciones que desempeñó y los recibos correspondientes a esos movimientos de dinero.

En paralelo, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente sindical Pablo Moyano, como parte de las diligencias vinculadas con la investigación patrimonial.

La documentación que deberá aportar la AFA

La investigación también apunta a reconstruir los gastos y los ingresos vinculados con la actividad de Tapia al frente de la AFA. Por ese motivo, la entidad deberá aportar información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente y los consumos realizados con esos instrumentos.

Además, la Justicia pidió detalles sobre las transferencias efectuadas a sus cuentas bancarias y precisiones acerca de la liquidación de $30 millones en concepto de viáticos declarados.

Las medidas buscan reunir información sobre los ingresos, pagos y gastos asociados al dirigente para avanzar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación continúa en etapa de instrucción y las diligencias ordenadas deberán aportar elementos para esclarecer los movimientos económicos bajo análisis.