Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera y buscan a su pareja

Un macabro hallazgo conmocionó a la ciudad cordobesa de Cruz del Eje , donde investigadores encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera durante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Altos.

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El procedimiento se realizó en el marco de la búsqueda de Camila Belén Iglesias, de 24 años, cuya desaparición fue denunciada por su familia. La Justicia intenta confirmar la identidad de los restos y busca a su pareja como principal sospechoso de un posible femicidio.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el cuerpo estaba cubierto con una sustancia que sería cal hidratada. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se llevarán adelante las pericias para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.

Durante el allanamiento , los investigadores también secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido , elementos que serán analizados para avanzar en la investigación.

La causa se inició a partir de la denuncia de la hermana de Camila, quien declaró que había mantenido el último contacto con la joven el 2 de octubre. Dos días después, según su testimonio, recibió mensajes de Pablo Ezequiel Gómez, pareja de la desaparecida, quien le habría dicho que había discutido con ella y que se había retirado del domicilio.

Desde entonces, no se volvió a tener noticias certeras sobre el paradero de la joven. En un primer momento, las autoridades difundieron su fotografía y solicitaron la colaboración de la población para encontrarla.

Sin embargo, durante las averiguaciones surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja. A partir de esos datos y del hallazgo de los restos, la investigación comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un posible femicidio, aunque todavía resta confirmar la identidad del cuerpo y establecer cómo ocurrió la muerte.

El sospechoso habría dicho que “se había mandado una cagada”

Otro dato incorporado a la causa surgió de las declaraciones de familiares de Gómez. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hombre les habría manifestado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Los investigadores establecieron que el sospechoso se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque hasta el momento no lograron determinar su ubicación exacta.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y ordenó distintas medidas para localizarlo y concretar su detención.

Mientras continúa la búsqueda, los peritajes forenses serán determinantes para confirmar si los restos hallados corresponden a Camila Iglesias y aportar precisiones sobre las circunstancias de su muerte.