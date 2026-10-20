    • 20 de octubre de 2026 - 15:35

    Triple crimen en Monte Grande: un hombre mató a su mujer, su hijo y su mamá

    Las víctimas fueron encontradas en su casa en Monte Grande. Junto a sus cuerpos también hallaron una escopeta de doble caño. Los detalles

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un macabro triple crimen tuvo lugar en las últimas horas en la localidad de Monte Grande, donde un hombre de 50 años habría asesinado a su pareja, de 43; a su mamá, de 73; y a su hijo, de 11, según reconstruyó hasta el momento la Policía Bonaerense. Horas después, el presunto agresor murió en Burzaco. Los investigadores analizan si se trató de un suicidio.

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    El caso se conoció tras un llamado al 911 por una emergencia de salud en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700, en el mencionado barrio del partido de Esteban Echeverría.

    Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer, de 43 años, en el comedor de la casa. En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán, de 11 años.

    En el mismo ambiente donde fue hallado el niño, los agentes secuestraron una escopeta de doble caño. El arma quedó a disposición de Policía Científica, que realizará los peritajes para determinar si fue utilizada durante el ataque.

    La escena se extendía a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del tirador.

    El presunto autor también murió

    Mientras se realizaban las primeras diligencias en Monte Grande, la Policía vinculó el hecho con la muerte de un hombre registrada cerca de las 7.30 sobre la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco.

    El fallecido fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien vivía en Los Claveles al 700. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, sería el presunto responsable de los tres homicidios.

    Los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y tenían a Santino como único hijo. También analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

    En el caso interviene la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río. La causa continúa bajo investigación y se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias sobre el arma secuestrada.

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