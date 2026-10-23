    • 23 de octubre de 2026 - 09:45

    Regresaba de dejar a su hijo en la escuela, entró a un descampado y denunció que fue atacada sexualmente por dos hombres

    El caso lo denunció una mujer de 45 años en 25 de Mayo. Los detalles.

    UFI CAVIG investiga el caso.&nbsp;

    UFI CAVIG investiga el caso. 

    Foto:

    Una compleja investigación judicial se puso en marcha en el departamento 25 de Mayo luego de que se radicara una denuncia por un presunto delito contra la integridad sexual.

    Leé además

    detuvieron al ginecologo que habia sido denunciado por abuso sexual y practicas medicas irregulares

    Detuvieron al ginecólogo que había sido denunciado por abuso sexual y prácticas médicas irregulares
    Quedan tres imputados.

    Computadoras que no eran las compradas y más de cien armas faltantes: novedades en la causa y sumario administrativo contra tres policías

    La Unidad Fiscal de Investigación CAVIG lidera las actuaciones para dar con la localización de dos sospechosos que permanecen prófugos, mientras se ejecutan diversas medidas probatorias en la zona donde se habría consumado el hecho.

    El caso tomó estado público tras el pedido de auxilio de la damnificada, una persona de 45 años. Ante el llamado de alerta, el personal de la Comisaría 10ª acudió al sector de calle 2, entre 22 y 23, punto señalado como el escenario de la agresión. Los efectivos procedieron al resguardo del perímetro y activaron de inmediato los protocolos de contención para poner a salvo a la víctima.

    Según se pudo reconstruir a partir de los datos incorporados al expediente, la mujer caminaba por las inmediaciones del lugar durante la mañana, luego de haber acompañado a su hijo hasta el establecimiento educativo al que concurre. En ese trayecto, decidió ingresar momentáneamente a un predio descampado de la zona. Fue en ese lugar donde terminó siendo abordada y reducida por dos hombres que, tras perpetrar la agresión física y sexual, se dieron a la fuga aprovechando las características del terreno.

    Por orden de los fiscales intervinientes de la UFI CAVIG, la denunciante fue trasladada a un centro hospitalario para recibir la asistencia médica indispensable, el acompañamiento de gabinete psicológico y la toma de muestras periciales de rigor. En simultáneo, brigadas de investigación peinan el departamento 25 de Mayo en busca de testigos o registros que permitan identificar la ruta de escape empleada por los agresores.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Robles Bonade y Martín González seguirán detenidos por cinco meses más en sus casas.

    Estafas millonarias por lotes: González y Robles seguirán en prisión domiciliaria por cinco meses más

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dra?matico rescate en albardo?n: un obrero cayo? en un pozo y tuvo que ser sacado por bomberos

    Drámatico rescate en Albardón: un obrero cayó en un pozo y tuvo que ser sacado por bomberos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los jueces del TOC N°7 de San Isidro. 

    Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron al médico clínico y el fallo final será el 22 de diciembre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Fiat Toro y la motociclista que fueron protagonista del accidente.

    Un motociclista quedó inconsciente tras un grave choque con una camioneta en el lateral de Circunvalación

    Por Redacción Diario de Cuyo