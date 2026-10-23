Regresaba de dejar a su hijo en la escuela, entró a un descampado y denunció que fue atacada sexualmente por dos hombres

El caso lo denunció una mujer de 45 años en 25 de Mayo. Los detalles.

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Una compleja investigación judicial se puso en marcha en el departamento 25 de Mayo luego de que se radicara una denuncia por un presunto delito contra la integridad sexual.

La Unidad Fiscal de Investigación CAVIG lidera las actuaciones para dar con la localización de dos sospechosos que permanecen prófugos, mientras se ejecutan diversas medidas probatorias en la zona donde se habría consumado el hecho.

El caso tomó estado público tras el pedido de auxilio de la damnificada, una persona de 45 años. Ante el llamado de alerta, el personal de la Comisaría 10ª acudió al sector de calle 2, entre 22 y 23, punto señalado como el escenario de la agresión. Los efectivos procedieron al resguardo del perímetro y activaron de inmediato los protocolos de contención para poner a salvo a la víctima.

Según se pudo reconstruir a partir de los datos incorporados al expediente, la mujer caminaba por las inmediaciones del lugar durante la mañana, luego de haber acompañado a su hijo hasta el establecimiento educativo al que concurre. En ese trayecto, decidió ingresar momentáneamente a un predio descampado de la zona. Fue en ese lugar donde terminó siendo abordada y reducida por dos hombres que, tras perpetrar la agresión física y sexual, se dieron a la fuga aprovechando las características del terreno.