    • 22 de octubre de 2026 - 21:54

    Estafas millonarias por lotes: González y Robles seguirán en prisión domiciliaria por cinco meses más

    El juez Guillermo Heredia extendió la medida de coerción para los dos acusados de perjudicar a más de 200 personas por un monto superior a los $1.000 millones.

    Robles Bonade y Martín González seguirán detenidos por cinco meses más en sus casas.

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    Durante la audiencia celebrada en los Tribunales locales, la querella representada por los abogados Néstor Olivera y Marcelo Sández solicitó el endurecimiento de las condiciones de detención y el inmediato traslado de ambos imputados al Servicio Penitenciario de Chimbas. El reclamo se fundamentó en presuntas violaciones a las restricciones impuestas, señalando una supuesta salida no autorizada de González y un episodio en el cual Robles Bonadé no habría respondido a un control policial. Sin embargo, el magistrado rechazó la petición al considerar que no se presentaron elementos probatorios suficientes para dar por acreditados dichos incumplimientos, optando por ratificar la detención domiciliaria.

    La investigación judicial coloca el foco en una compleja maniobra de comercialización inmobiliaria ilegal que afectó a más de 200 compradores. De acuerdo con las imputaciones vertidas por el Ministerio Público Fiscal, a Rubén Martín González se le atribuyen 159 hechos por presunta estafa y desbaratamiento de derechos en concurso real, mientras que Denise Robles Bonadé enfrenta cargos como autora de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos en 141 hechos.

    Con más de 20 meses acumulados bajo distintas medidas cautelares, los dos empresarios continuarán privados de la libertad en sus residencias particulares mientras la causa avanza en la etapa de instrucción.

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