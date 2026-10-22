    • 22 de octubre de 2026 - 21:21

    Drámatico rescate en Albardón: un obrero cayó en un pozo y tuvo que ser sacado por bomberos

    Ocurrió este jueves sobre una calle del departamento. El trabajador, de 42 años, dio un paso en falso y quedó atrapado. Tras un importante operativo de Bomberos, fue trasladado al Hospital Giordano fuera de peligro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intenso operativo de rescate se desplegó este jueves en el departamento Albardón, luego de que un obrero de 42 años quedara atrapado en el pozo que él mismo se encontraba construyendo sobre la vía pública.

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    El hecho fue alertado a través del Centro Integral de Seguridad Emergencias (CISEM), que comisionó rápidamente un móvil policial al lugar. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el trabajador, quien explicó que había sido contratado para ejecutar la obra en la calle y que, tras dar un paso en falso, la estructura cedió y su pie quedó atrapado en el interior.

    Ante la complejidad de la situación, se requirió la intervención conjunta del personal de Bomberos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios. Luego de varios minutos de maniobras cuidadosas y un minucioso trabajo técnico, los rescatistas lograron liberar al operario de manera segura.

    Finalmente, una ambulancia departamental trasladó al herido al Hospital Dr. José Giordano para su correspondiente atención médica. Según confirmaron las autoridades, el obrero se encuentra estable y totalmente fuera de peligro.

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