El hermano de un diputado sanjuanino chocó, dio positivo en alcohol y amenazó a policías: "Los voy a hacer echar"

El sujeto habría terminado en una cuneta con su auto, dio un test de alcoholemia por encima del límite del aparato y habría amenazado a los uniformados.

Un procedimiento policial en Caucete quedó envuelto en una polémica luego de que un hombre señalado como hermano de un diputado provincial habría intentado hacer valer sus vínculos familiares para presionar a los efectivos que intervinieron en un incidente vial, según informó Radio Sarmiento.

De acuerdo con esa versión, el protagonista sería Carlos Escudero, de 49 años, quien habría perdido el control de su Ford Fiesta negro y terminado dentro de una cuneta, en la zona de avenida de los Ríos y calle Salvador María del Carril.

Alcoholemia por encima del límite y negativa a la extracción de sangre Cuando llegaron los policías, el hombre habría sido sometido a un control de alcoholemia, cuyo resultado, según el reporte, habría superado el límite de medición del dispositivo. Además, habría rechazado la extracción de sangre, que permitiría determinar con mayor precisión la presencia de alcohol.

El episodio, sin embargo, no se habría limitado al incidente de tránsito. Según la publicación, el conductor habría reaccionado de manera agresiva frente a los uniformados e intentado intimidarlos aludiendo a su parentesco con un legislador. En ese contexto, les habría advertido: “Los voy a hacer echar”, una frase que reflejaría el intento de usar esa supuesta influencia para condicionar la actuación de los agentes.

El caso habría sido encuadrado en actuaciones por presuntas infracciones vinculadas al estado de ebriedad, las amenazas y los disturbios, entre otras conductas que deberá evaluar la autoridad correspondiente.