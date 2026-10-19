Femicidio en Valeria del Mar: su hijo la encontró muerta y detuvieron al novio de la mujer

Su hijo menor descubrió el cuerpo al volver de una actividad de los boy scouts. El sospechoso confesó el crimen en una llamada a su madre y fue detenido tras enviarle su ubicación a un amigo.

Aldana Novik Rojas, de 36 años, fue encontrada asesinada con múltiples heridas de arma blanca en su casa de Valeria del Mar, en el partido de Pinamar, el sábado. Su pareja fue detenida como presunto autor del femicidio y permanece internada bajo custodia policial.

El hecho ocurrió en una vivienda de Betbeder al 400. Según los primeros testimonios, el sospechoso llegó al domicilio al mediodía, en un horario inusual, ya que habitualmente trabajaba hasta la tarde. Durante la mañana, el hijo menor de la víctima habría escuchado una fuerte discusión entre su madre y el hombre. Luego salió a participar de una actividad de los boy scouts y, cuando regresó por la tarde, encontró a su madre asesinada.

Mientras la Policía buscaba al principal sospechoso, la madre del hombre se comunicó con las autoridades. Contó que había recibido una llamada de su hijo a las 17.46, en la que le pidió perdón, le confesó que había matado a su pareja y le aseguró que se había clavado un cuchillo en el cuello. Después, ella intentó volver a comunicarse, pero no obtuvo respuesta.

Con ese dato, efectivos de distintas dependencias, encabezados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), desplegaron un operativo de búsqueda. Analizaron cámaras de seguridad, tomaron testimonios y pidieron información sobre las antenas de telefonía vinculadas al celular del sospechoso.

La búsqueda terminó cuando el hombre llamó a un amigo y le envió su ubicación. El conocido alertó a la Policía, que llegó al lugar y lo detuvo. El acusado tenía heridas cortantes en ambos brazos, el cuello y el abdomen, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial.