    • 29 de octubre de 2026 - 15:02

    Buscan intesamente a un joven de 22 años en San Juan

    Jesús Fabricio Díaz Cortez es intensamente buscado en San Juan. El programa provincial San Juan Te Busca difundió sus características físicas y pidió que quienes tengan información se comuniquen al 911.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las Policía de San Juan busca a Jesús Fabricio Díaz Cortez, de 22 años, cuyo extravío fue reportado el pasado 26 de octubre. El programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la búsqueda de personas extraviadas, difundió una imagen del joven y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero.

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    Según los datos incluidos en el aviso oficial, Díaz Cortez es de contextura física grande, mide 1,70 metros, tiene cabello corto y lacio de color negro, cara redonda y ojos marrones. Además, es de tez trigueña y nacionalidad argentina.

    Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jean claro tipo bermuda y una campera negra, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

    Desde el programa San Juan Te Busca solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el joven o pueda aportar datos relevantes se comunique de manera inmediata con el 911.

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