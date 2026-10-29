Buscan intesamente a un joven de 22 años en San Juan

Jesús Fabricio Díaz Cortez es intensamente buscado en San Juan. El programa provincial San Juan Te Busca difundió sus características físicas y pidió que quienes tengan información se comuniquen al 911.

Las Policía de San Juan busca a Jesús Fabricio Díaz Cortez, de 22 años, cuyo extravío fue reportado el pasado 26 de octubre. El programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la búsqueda de personas extraviadas, difundió una imagen del joven y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero.

Según los datos incluidos en el aviso oficial, Díaz Cortez es de contextura física grande, mide 1,70 metros, tiene cabello corto y lacio de color negro, cara redonda y ojos marrones. Además, es de tez trigueña y nacionalidad argentina.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jean claro tipo bermuda y una campera negra, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.