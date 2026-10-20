Aumentaron a $15 millones la recompensa por datos sobre el paradero de Axel González, desaparecido hace cinco meses

El Gobierno nacional elevó de $10 millones a $15 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Axel Alejandro González, un joven de 22 años que desapareció el 17 de mayo de 2026 en la provincia del Chaco. La medida quedó oficializada mediante la resolución 1068/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca obtener datos que permitan orientar la investigación judicial.

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González fue visto por última vez cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo, en el barrio Anunciación de Fontana, localidad cercana a Resistencia. Su último domicilio conocido estaba en el barrio Takay, en Puerto Tirol. Desde entonces, no se tienen noticias confirmadas sobre su paradero.

La recompensa está destinada a personas que puedan aportar información útil y que no hayan participado en los hechos investigados. Quienes tengan datos pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. Las autoridades contemplan la preservación de la identidad de quienes colaboren.

La causa tramita ante el Equipo Fiscal N.º 14 de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo, bajo el expediente 15708/2026-1, caratulado “Gómez María Inés s/ denuncia desaparición de persona”.

El aumento de la recompensa respondió a un pedido de la fiscalía, realizado el 11 de septiembre mediante el Oficio N.º 1919, y contó con el respaldo del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo D. Matkovich, quien solicitó formalmente elevar el monto el 15 de septiembre.

Entre las hipótesis que analiza la Justicia figura la posibilidad de que la desaparición esté vinculada con un delito contra la integridad física.

En una primera etapa, la investigación se centró en la expareja del joven y en personas de su entorno. Hubo detenciones, pero los sospechosos recuperaron la libertad dos semanas después por falta de pruebas.

Posteriormente, las sospechas se extendieron a las actuaciones de efectivos que intervinieron durante las primeras horas de la búsqueda. En ese contexto, tres policías que prestaban servicio en la Comisaría de Fontana fueron detenidos e imputados. Los agentes integraban la dotación del móvil policial N.º 156, que estuvo operativo durante el período en que Axel fue visto por última vez.

Allanamientos y operativos de búsqueda

Como parte de las medidas judiciales, la Gendarmería Nacional allanó la Comisaría Segunda de Fontana y una dependencia policial de Puerto Tirol. Durante los procedimientos se secuestraron un patrullero que habría perseguido al joven, otro vehículo policial y el libro de firmas de la comisaría.

La Justicia deberá determinar qué ocurrió durante las horas previas y posteriores a la desaparición y establecer si los elementos secuestrados aportan información relevante para esclarecer el caso.

Además, el Equipo Fiscal Especial dispuso que la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco dejara de intervenir en las tareas investigativas, con el objetivo de preservar la imparcialidad ante las sospechas que involucran a integrantes de la fuerza provincial.

Mientras tanto, los operativos continuaron en zonas rurales de Fontana y Puerto Tirol. Las brigadas recorrieron cerca de seis hectáreas de monte, terrenos baldíos y caminos rurales, con la participación de personal de Caballería, Canes, Inteligencia Criminal, drones y equipos de rescate acuático.

A cinco meses de la desaparición, la búsqueda de Axel González continúa y las autoridades esperan que el incremento de la recompensa permita obtener información que ayude a establecer qué ocurrió y dónde se encuentra el joven.