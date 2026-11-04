Cinco días sin bancos: se modificó el cronograma de pagos de ANSES

La acreditación de haberes comenzará de forma unificada a partir del miércoles 11 de noviembre según la terminación de DNI.

5 días sin bancos: se modificó el cronograma de pagos de ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reprogramó el inicio del cronograma de cobros para noviembre de 2026. A raíz de la falta de actividad presencial en las entidades financieras durante cinco días -por la conmemoración del Día del Bancario el viernes 6 de noviembre y los feriados fijados para el 9, 10 y 11 del mismo mes-, la liquidación de haberes comenzará formalmente el miércoles 11 de noviembre para todas las prestaciones del organismo previsional.

¿Por qué no habrá atención en las sucursales bancarias durante cinco días? El esquema de atención presencial en las entidades bancarias de todo el país se verá suspendido por la superposición de fechas festivas e institucionales durante la primera quincena del mes.

Viernes 6 de noviembre: celebración del Día del Empleado Bancario (jornada no laborable para el sector financiero).

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país (aplica a todo el territorio con motivo de la misa principal en Buenos Aires).

Martes 10 de noviembre: feriado bancario dispuesto por el Banco Central (Comunicación "A" 8487)

Miércoles 11 de noviembre: la atención presencial en las sucursales se retomará el miércoles 11 de noviembre (con excepciones según cada jurisdicción provincial). ¿Cómo queda el calendario de cobro para jubilados y pensionados de la mínima? Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben hasta un haber mínimo percibirán sus ingresos según la terminación de su Documento Nacional de Identidad bajo la siguiente distribución:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre. ¿Cuándo se cobra la AUH, SUAF y la Asignación por Embarazo en noviembre? La liquidación correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) iniciará de forma unificada tras la reapertura de la actividad bancaria:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre. ¿Qué fechas corresponden al pago de las Pensiones No Contributivas? Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más verán agrupadas las acreditaciones de varias terminaciones de documento en las primeras jornadas hábiles: