Catamarca registra la temperatura más alta del país con más de 36 grados: cómo está San Juan

San Fernando del Valle de Catamarca se posicionó este viernes al frente del ranking nacional con temperaturas superiores a los 36 grados.

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San Fernando del Valle de Catamarca se ubicó al frente del registro de temperaturas más elevadas del país en la mañana de este viernes 13 de noviembre. La capital provincial alcanzó los 36,2°C según los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 11:00 de la jornada.

El informe del SMN detalla que otras localidades norteñas también experimentaron un calor intenso, con sensaciones térmicas que superaron los 38°C. Santiago del Estero se posicionó en segundo lugar con 35,2°C, seguida por Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco, que marcó 34,9°C.

El contraste se observó en el área metropolitana de Buenos Aires, donde las temperaturas se mantuvieron alrededor de los 24°C, muy por debajo de las máximas registradas en el interior del país. La lista completa del organismo oficial detalla más de 50 ciudades con mediciones superiores a los 23°C.

Las 10 ciudades más calurosas del país De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ciudades que registraron las temperaturas más altas a las 11:00 del viernes fueron las siguientes: San Fernando del Valle de Catamarca (36,2°C), Santiago del Estero (35,2°C), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco, 34,9°C), San Ramón de la Nueva Orán (Salta, 34,6°C) y San Juan (34,4°C). Le siguieron Formosa (34,1°C), Resistencia (Chaco, 34°C) y Villa Dolores (Córdoba, 33,6°C).