La web de la Cámara de Diputados está en mantenimiento preventivo por "la ola global de ciberataques"

El portal oficial de la Cámara baja permanece con fallas y secciones desactualizadas desde hace varios días. La medida ocurre en la previa de dos semanas clave de actividad legislativa y tras una reciente caída que también afectó al sitio del Senado.

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La página web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) atraviesa desde hace un par de días un proceso de mantenimiento preventivo. La decisión técnica responde a un protocolo de resguardo de infraestructura digital frente a lo que las autoridades definieron como "la ola global de ciberataques".

El inconveniente tiene lugar en un momento sensible del calendario legislativo: en la antesala de dos semanas que se anticipan de intenso trabajo parlamentario en el Congreso, todavía no hay precisiones oficiales sobre cuánto tiempo demandará el restablecimiento total de la plataforma.

Según pudo constatarse en la navegación del portal, la actualización de noticias oficiales y la agenda de reuniones de comisiones figuran entre los apartados más perjudicados por la intervención técnica.

Asimismo, los usuarios y trabajadores de prensa que intentan explorar otras categorías del sitio enfrentan restricciones operativas: tras cliquear en un número determinado de pestañas, el sistema bloquea el avance y arroja en pantalla el mensaje de error "página no encontrada".

El comunicado interno y el antecedente en el Senado

Para llevar claridad al personal legislativo ante las dificultades de acceso a los sistemas y gacetillas, la Dirección General de Informática y Sistemas emitió un aviso interno formal explicando el origen de la contingencia:

"Estamos tomando medidas preventivas para proteger los sitios web de la HCDN en el marco de la ola global de ciberataques".

El episodio en la Cámara baja no resulta aislado dentro del Palacio Legislativo. Durante la semana pasada, la página web oficial del Senado de la Nación también sufrió una interrupción del servicio y estuvo directamente caída, aunque en ese caso el inconveniente técnico logró ser solucionado a las pocas horas.