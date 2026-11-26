Una investigación por el robo de transformadores eléctricos pertenecientes a Naturgy permitió esclarecer una maniobra delictiva que consistía en sustraer los equipos, extraer sus bobinados de cobre y vender el material en el mercado ilegal. Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y posteriormente condenados a tres años de prisión de ejecución condicional .

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La causa se inició a partir de distintas denuncias radicadas durante los últimos meses por la sustracción de transformadores eléctricos. A partir de las tareas investigativas, personal policial logró establecer la modalidad utilizada por los sospechosos: descolgaban los equipos, los desarmaban y extraían los bobinados de cobre , que luego eran reducidos y comercializados ilegalmente.

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este. Los resultados fueron comunicados a la UFI Delitos contra la Propiedad , desde donde se solicitaron las medidas judiciales correspondientes, autorizadas por el Juzgado de Garantías interviniente.

La ejecución de los procedimientos fue encomendada a efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5, quienes realizaron distintos allanamientos en los departamentos Caucete y Chimbas .

Los operativos terminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, identificados como Pedro Miguel Aguilar, de 40 años, y Fernando Alberto Muñoz, de 45 . Ambos quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación en los hechos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró tres automóviles, teléfonos celulares, equipos de comunicación y distintas herramientas de corte y trabajo, elementos considerados de interés para avanzar en el esclarecimiento de los robos.

Además, los efectivos encontraron una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos que, al ser consultada en los sistemas policiales, registraba un pedido de secuestro vigente. El rodado fue trasladado a la sede de Brigada Central y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La condena por los robos de transformadores

Finalmente, los dos hombres fueron sometidos a un procedimiento de juicio abreviado. Como resultado, recibieron una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y dos años de reglas de conducta por el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y por ocasionar la interrupción de un suministro eléctrico, en perjuicio de la empresa Naturgy.

De esta manera, la investigación permitió avanzar en el esclarecimiento de una serie de hechos que no solo implicaban la sustracción de bienes de la empresa distribuidora, sino que también provocaban interrupciones en el suministro eléctrico para los usuarios afectados.