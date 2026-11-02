    • 2 de noviembre de 2026 - 15:03

    Fin de la espera histórica: tras 28 años en aulas prestadas, inauguraron la Escuela Werfield Salinas en Chimbas

    Con una emotiva ceremonia encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y la intendenta Daniela Rodríguez, la comunidad educativa celebró la apertura de su nueva sede en el barrio Santa María. La obra beneficia a 143 estudiantes y salda una deuda de casi tres décadas.

    Fin de la espera histórica: tras 28 años en aulas prestadas, inauguraron el edificio propio de la Escuela Werfield Salinas en Chimbas

    Fin de la espera histórica: tras 28 años en aulas prestadas, inauguraron el edificio propio de la Escuela Werfield Salinas en Chimbas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La historia institucional de la Escuela Secundaria Werfield Salinas dio este lunes un giro absoluto. Después de 28 años de funcionar de manera precaria en aulas prestadas de un establecimiento primario, la comunidad educativa del departamento Chimbas cortó las cintas de su edificio propio, una obra largamente anhelada que marca un antes y un después para la zona.

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    El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien remarcó el eje central de la gestión provincial: “La educación es nuestra prioridad y siempre ocupa el primer lugar en el presupuesto provincial, porque estamos convencidos de que es la herramienta más poderosa para construir el futuro de nuestros chicos y de San Juan”. De la ceremonia también participó la intendenta local, Daniela Rodríguez, junto a los ministros Silvia Fuentes (Educación) y Fernando Perea (Infraestructura, Agua y Energía), además de funcionarios y vecinos.

    La institución nació allá por 1998 como un bloque de EGB 3 dentro de una escuela primaria y completó su oferta de nivel secundario en plena pandemia, logrando consolidar su ciclo completo en 2022. Sin embargo, el camino no fue sencillo: durante casi tres décadas, docentes y alumnos debieron convivir con fuertes limitaciones espaciales, contando con apenas tres aulas divididas en dos turnos, y un único espacio físico que hacía las veces de dirección, sala de profesores, biblioteca y depósito.

    Todo eso quedó atrás gracias a una inversión con fondos provinciales ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, que levantó una moderna infraestructura de 817 metros cuadrados en el barrio Santa María. El flamante edificio cuenta con seis amplias aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), centro de recursos, áreas administrativas independientes, cocina —clave para la copa de leche que se entrega desde 2023— y sanitarios. A esto se le suma un imponente playón polideportivo iluminado, diseñado para la práctica de vóley y diversas disciplinas recreativas.

    Con la matrícula de 143 alumnos ya cursando en las flamantes instalaciones desde el inicio del ciclo lectivo 2026, el impacto en el día a día es rotundo. Los profesores disponen de un lugar adecuado para planificar, los libros tienen su biblioteca independiente y los jóvenes ganaron un espacio propio para crecer, formarse y proyectar su futuro en sintonía con las demandas del mercado laboral y el desarrollo minero e industrial de la provincia.

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